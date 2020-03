"Taglieranno gli alberi sostituendone meno della metà"

Golfo dei Poeti - E' stata presentata dal Comune di Porto Venere agli uffici della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Regione Liguria un'ipotesi di intervento che mescola abbattimenti in somma urgenza con altri già eseguiti e altri ancora da eseguire. Secondo questa relazione paesaggistica semplificata le piante che si perderanno a operazione conclusa sono in totale 127 ma la sostituzione prevista è di sole 60, cioè meno della metà. E’ prevista inoltre la sostituzione delle piante abbattute con altre di diverso tipo che andrebbero a mescolarsi con quelle preesistenti senza alcun piano di integrazione. Non intendiamo suggerire tipologie di alberi ma ci sembra opportuno procedere al ripristino della copertura arborea con esemplari congrui per numero, dimensioni e qualità". L'associazione culturale Posidonia, anche a nome di altri cittadini del comune di Porto Venere ha scritto ai dirigenti della Soprintenza regionale facendo presente una serie di criticità inerenti la relazione paesaggistica partendo dalla premessa generale che "gli alberi sono patrimonio comune e il loro abbattimento costituisce un danno irreparabile per la comunità e per l’ambiente venendo meno la molteplicità di funzioni, i cosiddetti “servizi ecosistemici”, che essi svolgono".



"Le linee guida - continuano dall'associazione Posidonia - sottolineano inoltre che “allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. Viene sottolineata cioè la necessità della cura delle piante e del verde in generale investendo nella manutenzione e, se per cause di forza maggiore occorresse sacrificare alcuni esemplari, questo va fatto nel modo più rispettoso per le piante e per i cittadini. Le piante sono prima di tutto esseri viventi con le quali instauriamo, nel corso della nostra vita, una relazione diretta, una convivenza e un rapporto affettivo".



Poi l'affondo: "Nel nostro comune non sono stati effettuati gli interventi di cura e manutenzione necessari al mantenimento delle piante esistenti, in particolare delle palme colpite dal punteruolo rosso, favorendo in questo modo la diffusione della malattia. Nei tre borghi del comune erano presenti più di 100 palme, 89 delle quali solo nel paese di Le Grazie dove profilavano tutto il lungomare fin dall'inizio degli anni 30 del secolo scorso. La morte di questi alberi, oltre ad essere una perdita dal punto di vista economico, ha impattato negativamente sul paesaggio urbano modificandone irrimediabilmente l'aspetto. Per quanto riguarda i pini, altra pianta molto diffusa nel nostro territorio, si è proceduto all'abbattimento di alcuni esemplari con il criterio di somma urgenza e di altre piante dopo valutazione di un agronomo incaricato dal Comune. Con grande superficialità si è proceduto inoltre nel borgo di Le Grazie allo sradicamento di altre specie arboree, oleandri, e alla distruzione di una grande aiuola, con specie arbustive, situata nel centro storico e confinante con il muro del Convento degli Olivetani. L’aiuola è stata sostituita con un camminamento con cordoli in cemento in contrasto con la pietra utilizzata negli antichi marciapiedi".



Che cosa non va lo spiegano subito dopo: "A nostro avviso manca nella relazione presentata una vera progettualità, manca una visione unitaria del territorio che crei continuità tra le zone verdi di ogni borgo, riqualificando anche le zone cementificate. Le già citate linee guida dedicano parole importanti alla progettualità: “L’elemento progettuale è per sua natura il momento fondante di ogni nuova realizzazione piccola o grande che sia. Se questo elemento viene sottovalutato, od omesso, l’effetto finale della realizzazione sarà automaticamente affidato al caso, ovvero alla legge di mercato del minor costo. Dal momento che l’investimento nel verde è o dovrebbe essere finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi, ogni carenza progettuale rischia di rendere improduttivo o precario l’investimento stesso”.



Ma c'è di più: "Nella stesura della relazione inviata al vostro ufficio non è stata in nessun modo coinvolta la popolazione, mentre è chiaramente indicato che “la scelta di pianificare, progettare, realizzare e mantenere infrastrutture verdi con criteri di “gestione sostenibile” deve essere condivisa con le comunità locali, per renderle partecipi di una visione complessiva sugli obiettivi prefissati e sulle modalità per raggiungerli. Tutte le decisioni che abbiano una ricaduta diretta sul territorio e sulla vita della cittadinanza, come le scelte di pianificazione, i progetti di realizzazione di nuove aree verdi, fino a decisioni di carattere organizzativo e gestionale, dovrebbero essere comunicate con largo anticipo e possibilmente condivise con i cittadini, per rendere la comunità partecipe delle scelte che interessano il territorio”. Per quanto osservato sopra, auspichiamo che non si effettuino rattoppi ma che si parta dalla creazione di uno specifico Piano del verde per tutto il territorio comunale tenendo conto che gli interventi progettati andranno a modificare il nostro paesaggio per il futuro".