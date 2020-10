"Strada pericolosa, ancora nessuna misura da Fincantieri"

Golfo dei Poeti - Prorogata a Lerici l'ordinanza che vieta la sosta lungo la Strada provinciale tra la Galleria degli Scoglietti e la frazione del Muggiano, su ambo i lati e con rimozione. E questo anche se i mezzi sono posteggiati fuori carreggiata, con esclusione dei tratti regolarmente destinati alla sosta. Tutto parte dalla “costante e quotidiana” pratica del parcheggio lungo il tratto di strada considerato e dalla necessità “di garantire l'incolumità dei pedoni e la sicurezza della viabilità”. Dalla precedente analoga ordinanza, adottata a settembre, “la situazione è immutata, non risultando che Fincantieri abbia adottato misure volte alla dotazione di parcheggi per le auto degli operai del cantiere”. Si rinnova quindi il filone dei problemi tra Palazzo civico e l'azienda, che, per questioni non dissimili, a inizio 2020 aveva portato il sindaco Paoletti a immaginare azioni legali.



I parcheggi che l'ordinanza sindacale va a vietare – che siano dentro o fuori dalla carreggiata – rappresentano “situazione di grave pericolo” in ragione, così come illustrato nel provvedimento, dell'intenso traffico di bus sul tratto in questione, della velocità elevate che i veicoli tengono sullo stesso (“è un lungo tratto rettilineo senza qualsivoglia sistema di controllo elettronico della velocità”, si precisa), dell'assenza di banchina pedonale con l'impossibilità “di spostarsi a piedi in sicurezza, dato che la banchina esterna è occupata dalle auto”, infine della presenza di alcune entrate carrabili, tra cui quella del supermercato. L'ordinanza rimarca “le numerose segnalazioni provenienti dai cittadini in merito alla pericolosità della situazione, essendo gli stessi costretti a camminare, anche per raggiungere il supermercato, all'interno della carreggiata causa la presenza di vetture parcheggiate”.