"Stop alla zona di transito, restituire ai cittadini il tratto dall'Erix alla punta del molo"

Golfo dei Poeti - Riceviamo dall'associazione Futuro e Radici di Lerici



Apprendiamo che, praticamente a fine stagione, è stato affidato (dalla partecipata Stl al Circolo Erix, ndr) il servizio per la zona di transito al molo, da cui deduciamo che fino ad oggi le imbarcazioni hanno ormeggiato gratuitamente e senza alcun controllo sui comportamenti inquinanti. Evidentemente le cifre riscosse per il servizio non sono esiziali per la comunità. Riteniamo quindi che la zona di transito debba essere soppressa e che dall’Erix alla punta del molo la zona debba tornare ai cittadini, residenti e turisti, e riservata ad attività sportive e balneazione.

Per quattro palanche abbiamo sopportato anche troppo la maleducazione di alcuni proprietari di ben sei imbarcazioni, che sicuramente non risolvono niente mentre ci privano di uno spazio troppo prezioso per i cittadini, per le loro radici ed il loro futuro.



Associazione Culturale Futuro e Radici