"Sono troppi 50 euro per quello scomodo stazionamento delle canoe"

Golfo dei Poeti - Il Comitato di Frazione di Tellaro si esprime negativamente rispetto alla decisione dell'Amministrazione Comunale di prevedere il pagamento di 50 euro per lo stazionamento delle canoe a Tellaro. "L'importo infatti è particolarmente elevato tenuto conto del disagio nel loro stazionamento, visto che le rastrelliere sono state montate due dietro la chiesa di San Giorgio, quindi a molti metri dall'accesso al mare, e una soltanto in direzione del Gro, per un complessivo di circa 12/13 posti. Va bene la razionalizzazione di barche e canoe, ma questa non si deve tradurre di fatto in una impossibilità di un loro utilizzo per motivi economici o logistici", spiegano in una nota.