"Soccorso acquatico vigili del fuoco? Peccato non lo svolga la Pubblica assistenza"

Golfo dei Poeti - "Avere una postazione di soccorso con moto d’acqua e mezzo di terra a San Terenzo è una bella notizia. Peccato solo che, senza nulla togliere ai Vigili del Fuoco, il servizio non sia svolto dalla Pubblica Assistenza di Lerici". Lo dichiarano dall'associazione 'Futuro e radici Lerici' in riferimento al nuovo servizio illustrato in conferenza stampa venerdì scorso.

"Magari il sodalizio lericino - proseguono dall'associazione -, in questo suo delicato momento, si sarebbe giovato di tale occasione di visibilità e di rilancio della preziosa risorsa del volontariato, anche in considerazione del fatto che anche loro hanno, nel loro parco mezzi,un' idroambulanza,una moto d'acqua dotata di barella galleggiante e militi specializzati/ brevettati per tali interventi. Ci auguriamo che questa soluzione sia stata percorsa dall’Amministrazione e, se ora non attuabile, rimanga l’ipotesi percorribile per il futuro. Cogliamo l’occasione per ringraziare la Pubblica Assistenza ed in particolare i suoi volontari per il prezioso lavoro svolto nell’ambito del soccorso e della protezione civile e soprattutto ci auguriamo che le attività possano ampliarsi e vedere sempre di più il sostegno della comunità tutta".