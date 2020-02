"Sistemati 450 scarichi, proseguono i controlli porta a porta"

Golfo dei Poeti - Non solo Carbognano nel corso dell'assemblea tenutasi ieri sera nella sede del Comitato di frazione di Lerici. Il discorso, partito dalla grana del cantiere di Via Vecchia e dintorni, si è infatti allargato ad altro, ad esempio al tema degli scarichi fognari irregolari. Partendo proprio da quelli di Via Petriccioli, su cui sorge la sede del Comitato ieri affollata da una trentina di persone, compresi il sindaco Leonardo Paoletti, il vicesindaco Lisa Saisi e l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo. “Anche in Via Petriccioli di sono scarichi fognari neri che vanno nelle acque bianche, lo di capisce dagli odori lungo la via e in Piazza Garibaldi”, hanno lamentato dalla platea. “Stiamo proseguendo con i controlli porta a porta – ha affermato Russo -. Sono emersi tanti casi di irregolarità. In Via Petriccioli ne abbiamo sanati una trentina, probabile ce ne siano ancora. Il monitoraggio prosegue in tutto il territorio comunale. L'indagine porta a porta, andando a mettere il colorante nel lavabo o nel water, è l'unica soluzione. E' successo anche di fondi commerciali dotati di due scarichi che ne avevano uno collegato correttamente e l'altro no. Ovviamente parliamo di situazioni irregolari ma in buonafede. Non possiamo immaginare che quando uno compra un appartamento vada a verificare se è collegato”.



“Nel 2015, anno del nostro insediamento - ha aggiunto il sindaco Paoletti -, con un provvedimento abbiamo invitato i cittadini ad autodenunciare situazioni non conformi. A questo fine abbiamo aperto uno sportello con Acam attraverso il quale è stato possibile raccogliere e sistemare 450 casi. Certo, ci sono situazioni residue”. E sul tasto fognature si giocherà senz'altro parte della campagna elettorale. Il 'laboratorio' della sinistra, in occasione dell'incontro di due settimane fa alla Serra, ha accusato l'amministrazione uscente, in materia di condotte fognarie, di non aver fatto seguire i fatti alle promesse. E le fogne saranno tra i temi forti dell'assemblea organizzata dal fronte progressista a Tellaro domenica prossima alle 10.30 alla sede della Mutuo Soccorso.