"Siate responsabili, niente botti per difendere voi e gli animali"

Golfo dei Poeti - "Richiamo il senso di responsabilità dei cittadini e invito a rinunciare all'utilizzo di petardi di ogni genere che possono avere gravi conseguenze oltre che sulla sicurezza propria e degli altri, anche sugli animali domestici e selvatici". Così il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti lancia un appello ai suoi cittadini affinché tutti possano passare un capodanno in sicurezza ma con un attenzione speciale a tutti gli animali che siano i compagni di una vita, oppure liberi in natura.

Per l'occasione il primo cittadino ha fatto diffondere un vademecum nel quale sono contenuti alcuni consigli soprattutto per chi ha un animale in casa ricordando che si tratta di "consigli comportamentali utili alla tutela degli animali d'affezione la cui qualità di vita dipende dall'uomo".

I consigli

La prima regola: Tienilo in casa ma non lasciarlo da solo Se lo tieni in giardino rischi che il tuo cane tenti di scappare. In ogni caso non condurlo mai in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici. Prestate attenzione anche agli animali tenuti in gabbia: non tenerli sui balconi.

La seconda regola: chiudi le finestre, abbassa le tapparelle, accendi la TV Serve ad attutire e coprire il rumore dei botti. Invita degli amici, soprattutto se il tuo cane li trova simpatici: la loro allegria servirà a creare un ambiente disteso.

La terza regola: svolgi i suoi esercizi preferiti. Se la paura non è esagerata e sei uno che col cane ci gioca, in questo modo gli insegni che i botti non sono nulla di così preoccupante. I giochi più indicati in genere sono il tira e molla, il lancio delle palline o di oggetti di stoffa: questo fa circolare tra voi emozioni positive!

Regola quattro: mostrati sicuro e tranquillo. Per il tuo cane sei un'ancora di salvezza in quel momento e l'ultima cosa di cui ha bisogno è che ti lanci verso di lui con fare ansioso e preoccupato. Poggia una mano su di iui come per dire "è tutto a posto" mentre rilassi spalle e mandibola; se ti fai prendere dall'ansia gliela trasmetterai e amplificherai le sue paure.

Quinta regola: microchip e medaglietta. Se non li ha vai immediatamente dal veterinario (per il microchip) e dai negoziante (per la medaglietta). Nei caso in cui, durante una passeggiata in questi giorni di feste, dovesse scappare in reazione ad un botto avrai la possibilità di ritrovarlo.

Sesta regola: prevenzione. Nel caso di animali anziani, cardiopatici e/o particolarmente sensibili allo stress dei rumori rivolgiti con anticipo al tuo veterinario di fiducia.

Regola numero sette: finito Capodanno rivolgiti ad un esperto. Il tuo cane ha bisogno di aiuto: rivolgiti ad un esperto che ti aiuterà a superare o se non altro a gestire questa situazione di grande infelicità per il tuo cane.

Se l'animale scompare: presentate subito una denuncia di smarrimento alla Polizia Municipale o al Servizio Veterinario della ASL e appendete nella zona locandine con la sua descrizione completata da una foto e da un vostro numero di telefono. Contattate giornali , radio locali e chiedete loro dl diffondere un appello. Mettete lo stesso appello sui scolai network. Informate suo smarrimento le associazioni animaliste e zoofile, recatevi personalmente nei canili anche delle aree limitrofe per verificarne l'eventuale presenza. Potete chiamare anche II Servizio veterinario dell'Asl 5 per verificare che non sia stato rinvenuto ferito.

Se avvistate un cane vagante contattare il numero della Polizia Municipale di Lerici incaricata del suo recupero e ricovero presso struttura convenzionata.