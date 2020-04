"Siamo sicuri che la giustizia troverà i responsabili della morte di nostra figlia"

Golfo dei Poeti - Prosegue l'indagine sulla tragica morte di Bianca Tonelli, la bimba di tre anni che ha perso la vita un anno fa in un incidente con il cancello del parco giochi di Pugliola, frazione di Lerici. Tentò invano di salvarla il nonno, restando ferito dalla pesante struttura. Il fascicolo, aperto per omicidio colposo e lesioni gravissime, fa capo al pubblico ministero Monica Burani. Cinque gli avvisi di proroga delle indagini emanati, con destinatari il sindaco di Lerici Paoletti, l'assessore ai lavori pubblici Russo, il capo ufficio tecnico Gatti, il titolare della ditta che ha messo in opera il cancello e Maurizio Bernardini, che è anche consigliere comunale, in quanto collaboratore scolastico nella scuola prospiciente il parco, con compiti di custodia su quest'ultimo. Il chiaro e prevedibile intento è andare a chiarire la vicenda guardando all'operato e alla posizione delle figure apicali coinvolte. La famiglia della giovanissima vittima, che è rappresentata dall'avvocato Panetta, oggi ha lanciato un breve messaggio attraverso la pagina social Il Viaggio di Bianca, aperta per ricordare la bimba e promuovere le iniziative informative e solidali organizzate in memoria della piccola. “Io, Michele e la nostra famiglia desideriamo ringraziare il pubblico ministero Monica Burani per il lavoro svolto fino ad oggi, sicuri che la giustizia ci è vicina e troverà e punirà i responsabili della inaccettabile morte della nostra bambina”, si legge nel messaggio scritto dalla mamma, Nora.