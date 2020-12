'Serenamente a casa', sostegno psicologico per i lericini

Golfo dei Poeti - Si chiama "Serenamente a casa" ed è il servizio che prenderà il via a Lerici, per iniziativa dell'amministrazione comunale, il prossimo 21 dicembre, rivolto a chi sconta una situazione di solitudine e fragilità, in particolare in questo periodo di pandemia che può vedere persone o famiglie ristrette tra le mura domestiche. Chiamando al numero 0187960281 si riceveranno conforto e supporto psicologico, con la possibilità di organizzarsi per delle videochiamate. Servizio disponibile 8 ore al giorno sette giorni su sette.