"Sentiero per la Baia blu in condizioni inaccettabili"

Golfo dei Poeti - Baia Blu, la spiaggia più a occidente del territorio lericino, e per questo meta naturale per tanti spezzini. E a maggior ragione per quegli spezzini 'di confine' - non solo con Lerici - che sono i residenti del paese di Pitelli. "Quest'anno è stata messa la prenotazione - osservano dalla Pro Loco di Pitelli -, lecita scelta dell'amministrazione nel cui merito non vogliamo entrare, ma vedere la spiaggia libera ridotta al minimo dei minimi solo nella parte finale dove non c'è neanche la sabbia e vedere il sentiero antico per arrivare in spiaggia ridotto a queste condizioni (foto, ndr) ci fa rattristare nel profondo dell'animo".