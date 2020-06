"Senso unico lungomare, sindaco Paoletti ci ripensi"

Golfo dei Poeti - Senso unico sul lungomare con direzione Lerici-San Terenzo? Il consiglio del comitato di frazione santerenzino dice no all'orientamento dell'amministrazione comunale. “Sottolineiamo il pesante disagio – si legge in un intervento del consiglio del comitato - che il borgo di San Terenzo verrebbe a sopportare dall'instaurazione di un senso unico che da Lerici convoglierebbe su San Terenzo il transito dei bus di linea diretti alla Spezia, quello dei mezzi commerciali, quello degli stessi residenti di Lerici e degli utilizzatori dei parcheggi bassi della Venere azzurra. Il Viale della Vittoria, poi, funzionerebbe da imbuto, dovendo accollarsi anche il passaggio dei bus provenienti dalla Spezia e diretti sia a Lerici che a Sarzana. Tali tipologie di transito persisterebbero anche in regime di ztl,che peraltro abbiamo appreso verrà posticipata al 4 di luglio. In più ci saranno sia il transito dei bus, sia quello dei mezzi commerciali, evidentemente destinato ad aumentare in stagione estiva. Il tutto per una eccessiva, a nostro modo di vedere, preoccupazione a motivo di alcuni punti critici individuati sul lungomare che renderebbero il passeggio a rischio di contatto. Invitiamo l'amministraziione a desistere dal progetto. Perché invece non riapre il traffico in duplice direzione, andando a gestire il passeggio come già avviene oggi (mantenendo la destra con divisione di corsia) e consentendo la corsa a piedi solo nel primo mattino,dalle 6 alle 8, come succedeva nella fase 1 dell'emergenza coronavirus?”.