"Sciocco ammalarsi adesso", Lerici tra chiarimenti e l'incognita spiagge

Golfo dei Poeti - Attesa a Lerici, come in tutte le località balneari, per sapere quando e come potrà partire la stagione. Intanto in questi giorni il sindaco Leonardo Paoletti ha ribadito la visione già illustrata nei giorni scorsi: problematico il nodo delle spiagge libere, meno la situazione di libere attrezzate e stabilimenti “che potranno organizzarsi con sistemi di prenotazione e abbonamenti”. Certo, dovendo probabilmente ridurre le postazioni, visto che, per quanto è dato sapere al momento, la distanza tra ombrelloni dovrà essere sui quattro metri. Da questo punto di vista all'Eco del Mare, esclusivo stabilimento in località Maramozza, un passo prima di Tellaro, potrebbero non esserci particolari affanni, visto che, come confermano dall'attività, il distanziamento tra ombrelloni è ben sopra i quattro metri e mezzo di cui si parla: ben sette metri. Certo, questo non esaurirebbe gli accorgimenti anti contagio da adottare quando la stagione partirà. In ogni caso dall'Eco spiegano che “nessuna decisione è stata presa dal momento che non abbiamo ricevuto ancora le informazioni necessarie per la possibile apertura e messa in sicurezza dei dipendenti e dei clienti”.



“Noi siamo pronti sin d’ora, prescrizioni permettendo, ad affrontare in piena efficienza la prossima stagione estiva – scrivono da un altro noto stabilimento lericino, Il Lido -. Concordiamo che la salute sia però il bene più prezioso da tutelare e sempre ci uniformeremo alle istruzioni ricevute. Se autorizzati, saremo obbligati a rispettare le regole igieniche per la tutela della nostra clientela e dei nostri dipendenti. Ipotizziamo, tra le altre, che dovremo ripensare alla disposizione delle attrezzature da spiaggia al fine di garantire distanze di sicurezza. Ci preme quindi avvisare sin d’ora la nostra clientela che non potremo assicurare, in caso di riapertura, le postazioni prenotate e/o occupate nelle scorse stagioni o i normali afflussi e sedute nei centri di ristoro”. Pare concreta in questo caso la prospettiva del 'taglio' delle postazioni, che giocoforza caratterizzerà anche le libere attrezzate. Intanto, a tema spiagge – e in generale a tema aria aperta -, sul gruppo pubblico di discussione Buongiorno Lerici si chiede al sindaco – a scrivere è l'avvocato Monica Carmisciano - se a Lerici “si abbia o meno intenzione di prendere qualche decisione per dedicare spazio, sole e mare anche ai cittadini più piccoli”. E il primo cittadino oggi è intervenuto per fornire chiarimento in merito all'ultima ordinanza sindacale. “Il divieto di entrare nei centri abitati è riferito all'attività motoria (cioè le passeggiate, mentre per lo sport ci sono zone e fasce orarie ben precise, ndr) – ha spiegato -. Ad esempio se si devono fare acquisti si può entrare. Questo provvedimento è necessario perché le vie dei nostri centri storici sono così strette che consentire un'afflusso indiscriminato creerebbe assembramenti, che sono vietati dal Dpcm e dall'ordinanza regionale. Le passeggiate sul lungomare Lerici-San Terenzo? Anche qui, i non residenti in nessuna di queste due frazioni devono restare, per fare attività motoria, sul lungomare. Altro esempio Tellaro: arrivati camminando alla Ztl bisogna tornare indietro. Se fosse consentito a tutti entrare dovrei chiudere il paese per evitare assembramenti. Siamo stati in quarantena due mesi, sarebbe sciocco andare ad ammalarsi proprio adesso che forse ne stiamo uscendo”.