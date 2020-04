"Rsa sigillate, abbiamo scongiurato contagio. Apriamo sullo sport"

Golfo dei Poeti - “Siamo in chiusi in casa da ormai due mesi, la gente sta arrivando al limite. Non si può restare a casa all'infinito, è anche una questione psicologica. Certo, questo non vuol dire che dobbiamo uscire tutti fuori. Ma un'apertura controllata sì, adattandosi alla situazione, rispettando le distanze. Consapevoli che il contagio è sempre possibile. Ma dopo tanto sacrificio è ora di dare più libertà. Accompagnata da regole e da un attento rispetto delle stesse”. Questo lo spirito con cui il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, si appresta ad affrontare la cosiddetta Fase 2, vale a dire l'allentamento che dovrebbe concretizzarsi, per mezzo di un nuovo decreto presidenziale, a partire dal quattro maggio. A volte criticato per alcune misure ritenute da alcuni eccessive – come l'attività motoria limitata alle primissime ore del mattino o i controlli a domicilio nelle seconde case – il primo cittadino afferma: “Le soluzioni rigide adottate hanno fatto di Lerici un luogo a bassissimo contagio. Ci sono situazioni che sono prova che il tempestivo isolamento ha impedito il diffondersi del contagio. Ad esempio quella di case di riposo ed Rsa, una vera isola felice nel territorio provinciale. Questo perché sin da febbraio – del resto su richiesta degli stessi gestori – le strutture sono state sigillate, evitando il contagio. Recentemente un'altra decina di tamponi ha dato esito confortante: non ci sono situazione di positività al Covid-19. E anche i test sierologici danno risultati in questo senso. Analogamente i due casi di dipendenti che si sono ammalate una ventina di giorni fa non erano coronavirus. C'è stata una gestione scrupolosa che ha salvato gli ospiti, diversamente da certe voci circolate in modo scellerato”.



E sul fronte sport sono in arrivo novità. “Ritengo che sia giunto il momento di ampliare gli orari per esercitare l'attività motoria, oggi limitata alla mattina (fino alle 8 nei feriali, fino alle 7.30 il sabato e la domenica, ndr) – spiega il sindaco -, Dobbiamo essere consapevoli che non godiamo di grandi spazi e che non siamo pochi. In attesa di quanto deciderà il Governo per il 4 maggio, per la prossima settimana mi pare che si possa introdurre qualche finestra pomeridiana, magari a scaglioni. In queste settimane, viste le caratteristiche del nostro territorio, non mi sono potuto limitare all'applicazione del decreto presidenziale – che dice sì all'attività motoria in prossimità dell'abitazione -, altrimenti avremmo rischiato di avere centinaia di persone a correre in passeggiata”.



C'è poi il versante economico, nel quale si inserisce il tema caldissimo delle spiagge. “La Liguria – afferma il sindaco - non può permettersi di perdere l’appuntamento con la stagione estiva. Abbiamo cominciato, come consiglio comunale, ad affrontare la questione in seno alla commissione capigruppo. Per la prossima settimana ho convocato quattro commissioni consiliari allargate ai rappresentanti delle associazioni del commercio e del turismo e dei balneatori, in quanto voglio, entro breve termine, stabilire con gli operatori le possibili modalità operative dei vari settori, nell'attesa delle linee guida del governo e della Regione. L'intento è anche di dare fin da subito il messaggio che Lerici è un comune che si è dato regole definite e che tali regole si applicano e si rispettano nell'interesse dei cittadini e di chi vuole godere dell'offerta turistica per un pomeriggio, per un fine settimana o per la stagione. Occorre proseguire anche nella fase della ripresa con lo stesso senso di responsabilità che ha contraddistinto il nostro comune finora, ciò nell'interesse della salute delle persone e del settore economico. La posizione che porterò come sindaco all’interno della commissione sarà quella che la stagione estiva dovrà essere ispirata al principio di prudenza, e cioè a proseguire con determinazione nella strategia di contenimento della diffusione del contagio anche nella ripresa delle attività”. Gli stabilimenti e le libere attrezzate, aggiunge il primo cittadino, “dovranno quasi sicuramente adottare norme volte a garantire le distanze interpersonali - pare 4.50 metri tra ombrellone – nel fornire i vari servizi-. Potranno essere fruite da chiunque, ritengo mediante prenotazione o abbonamento”.



Il nodo dei nodi sono le spiagge libere. “Siamo pazzi se pensiamo possano essere vissute come gli altri anni – continua il sindaco -. Il rischio è che diventino ingestibili. Quindi o vanno chiuse, o vanno riservate ai residenti. L'abituale affollamento delle spiagge libere, nonché delle scogliere, stride con le norme anti contagio. I potenziali focolai si creerebbero già alle fermate dei bus di partenza e rientro, a bordo dei mezzi e poi in spiaggia. Il messaggio che intendo esca al più presto dalla commissione capigruppo è che Lerici è un comune dove ci sono regole a tutela dei cittadini e dei turisti, che si tratta di una località dove le strutture ricettive, le spiagge, gli esercizi commerciali, gli alberghi, i ristoranti operano in piena sicurezza e dove ogni elemento o luogo di potenziale focolaio viene reso inoffensivo. Ritengo necessario dare alle nostre attività un’idea piuttosto precisa di quelle che saranno le regole da rispettare in tutti i settori dell’attività di accoglienza e dei servizi del turismo, sempre ovviamente nell’attesa di avere le linee guida nazionali e regionali, alle quali tutto dovrà conformarsi”.