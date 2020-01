"Ricordiamo il sacrificio dei sovietici per la libertà dell'Europa"

Golfo dei Poeti - Il 27 gennaio di settantacinque anni fa l'Armata Rossa liberava il campo di concentramento di Auschwitz, luogo simbolo della tragedia dell'Olocausto. E stamani Lerici ha voluto omaggiare la Giornata della Memoria – che cade appunto il 27 gennaio – accogliendo in seno a un consiglio comunale straordinario due rappresentanti della nazione russa in Italia, 'eredi' dei liberatori del più grande complesso della morte realizzato dai nazisti: Ekaterina Shirikova, addetto consolare del Consolato russo di Genova, e il colonnello Maxim Vanin, addetto militare dell'Ambasciata russa a Roma. “Il ricordo di un momento terribile della Storia come l'Olocausto – ha aperto il consiglio il sindaco Leonardo Paoletti – è fondamentale, a maggior ragione perché i testimoni diretti di quella pagina sono rimasti pochi. Dopo la cittadinanza alla senatrice Segre, oggi con una nuova iniziativa concreta lavoriamo per ravvivare il ricordo, in sintonia con quello che fa la comunità mondiale con l'intento di ricavare dalla memoria elementi di consapevolezza. È importante capire che la storia del mondo non è fatta solo di libri ma anche di sangue e sofferenza”.



E se, nel suo breve intervento, la dott.ssa Shirikova ha sottolineato la “centralità della memoria per mantenere la pace”, il colonnello Vanin ha concentrato il suo discorso sulle dimensioni e il significato del contributo sovietico al secondo conflitto mondiale. “Dopo quattro anni di sofferenza e combattimenti che hanno causato oltre 25 milioni di morti tra soldati e civili sovietici – ha detto -, l'Unione è riuscita a spostare il nemico fuori dalla patria. E le perdite non si sono fermate lì, perché i sovietici hanno deciso di andare a liberare i popoli europei, perdendo così un altro milione e mezzo di vite, 600mila delle quali in Polonia. Hanno messo la loro vita al servizio della libertà e della pace degli altri, un atto eroico, un sacrificio. Per noi la seconda guerra mondiale è stata una grande guerra patriottica”. Fatta non soltanto, ha rimarcato, dalla liberazione di Auschwitz, che tuttavia è stato “il più terribile campo di concentramento della storia umana, dove i fascisti hanno ucciso più di un milione di persone”. Il colonnello, che ha voluto ricordare il bisnonno carrista morto nella battaglia di Kursk, ha rivolto infine un monito "a politici di oggi e del futuro affinché difendano il buon nome degli eroi viventi e caduti e di tutte le vittime dei nazisti e dei loro complici”. Parole nelle quali non è stato difficile intravedere un riferimento al voto con cui lo scorso autunno il Parlamento europeo ha di fatto messo su piani simili nazifascismo e comunismo.



Si sono poi succeduti gli interventi di Anpi (con Giuliana Seratini che ha messo in guardia circa i rischi del revisionismo storico, e poi con Marta Tongiani), Aned (Mario Peoni), nonché dei capigruppo Fresco, Ornati, De Luca e Carnasciali, i quali, sposando in pieno i temi e gli intenti dell'iniziativa, hanno rilevato la necessità di raccogliere la lezione del passato e non chiudere gli occhi su quelle situazioni di dolore, morte e oppressione che caratterizzano la contemporaneità. La manifestazione, preceduta dalla deposizione di una corona al monumento ai caduti, ha visto partecipare rappresentanti delle associazioni Russia Privet, Russkaia idea e Arthena, che hanno dato pieno sostegno alla realizzazione dell'evento. Infine Angelo Tonelli, introdotto da Vinicio Ceccarini, ha dato una lettura di un suo testo, accompagnato da musiche di Oliviero Lacagnina, dedicato a Khaled al-Asaad, “custode fisico e morale dell'antico sito archeologico di Palmira”, assassinato dall'Isis nel 2015.