"Restauriamo la sede storica della borgata Venere Azzurra e apriamola a tutti"

Golfo dei Poeti - Giunta al termine l’edizione 2019 del Palio del Golfo, il neo presidente della borgata Venere Azzurra, Maurizio Moglia, esprime soddisfazione per questi due primi mesi alla guida della borgata e per i risultati raggiunti nella prima edizione del Palio del Golfo, "nella sfida di riportare la borgata Venere Azzurra agli antichi splendori, avvicinando appassionati, tifosi e soprattutto i giovani alle attività legate al mare, obiettivo centrale anche della Lega Navale di Lerici di cui è presidente", come si legge nella nota diffusa dal sodalizio.



“Siamo molto soddisfatti per i risultati raggiunti in poco più di due mesi - esordisce Moglia - merito dei ragazzi e delle ragazze degli equipaggi che hanno dato il cuore, arrivando i Senior a conquistare il titolo di migliori del Golfo dei Poeti. Un’ impresa difficile da raggiungere senza il sostegno e l’impegno degli allenatori, dei tecnici, dei dirigenti e di tutto lo staff, sempre in prima linea. Grazie al lavoro di tutti in pochissimo tempo abbiamo già ottenuto risultati al di sopra delle aspettative, costituendo due equipaggi, dotando la borgata di due nuove barche da gara, due barchini di appoggio, riattivando la palestra e non ci fermeremo. Il nostro obiettivo per settembre è costituire anche un equipaggio junior e ricreare un solido spirito di appartenenza alla borgata. Un grazie particolare va anche al Comitato delle Borgate e alla Lega Canottaggio che ci ha assistito nelle fasi operative e tecniche del Palio e al grande Walter Tacchini, maestro dell’arte sociale, per aver messo le sue capacità e la sua esperienza a disposizione della borgata nella realizzazione delle maschere del -Gabbiano Guerriero- per la sfilata, portando avanti un progetto dal significato profondo e attualissimo, quale quello della tutela ambientale, utilizzando solo materiali plastic free, come la cartapesta e il tessuto e coinvolgendo i ragazzi dai 6 ai 12 anni degli Istituti scolastici di Lerici, S. Terenzo e Riccò del Golfo, alla cui amministrazione, al sindaco Loris Figoli e a Ricciclò va il mio ringraziamento. Un sodalizio quello con il Comune di Riccò che riserverà altre belle sorprese già nel prossimo futuro".



"Non posso infine non ricordare Davide Besana, fumettista conosciuto e apprezzato in tutta Italia - conclude il presidente -, suo il merito di aver realizzato il bellissimo nuovo logo della borgata, che mi piace definire 2.0, con lo sguardo proiettato verso il futuro ma attenta e rispettosa delle tradizioni. Proprio in quest’ottica abbiamo deciso di restaurare la sede storica della Venere Azzurra sul molo di San Terenzo. Lì saranno custoditi i cimeli e la storia della nostra borgata. La sede sarà aperta e resa fruibile a tutti, perché la borgata appartiene al territorio del nostro golfo”.