Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici ricorda che da lunedì 16 settembre entrerà in vigore il calendario invernale di raccolta porta a porta. L'organico sarà ritirato il lunedì e il venerdì; gli imballaggi in plastica e metallo il martedì; il secco non riciclabile il lunedì; carta e cartone il venerdì; il vetro il primo e il terzo giovedì del mese. Servizio sospeso per Capodanno, Santo Stefano e Primo maggio. Esposizione dei rifiuti dalle 21.00 alla mezzanotte del giorno precedente quello stabilito per il ritiro da parte degli operatori.