"Pontili opera prioritaria", Lerici procede verso la riqualificazione della rada

Golfo dei Poeti - A fine novembre nella Pec del Comune di Lerici è arrivato il progetto definitivo relativo alla riqualificazione della rada con realizzazione dei pontili galleggianti. Una questione molto dibattuta e messa nettamente tra i punti programmatici sulla base dei quali il sindaco Paoletti e la lista 'Per Lerici e i suoi borghi' hanno incassato una conferma bulgara. Il progetto definitivo, firmato dall'architetto Giovanni Procida Mirabelli Di Lauro, che aveva ricevuto l'incarico nel dicembre 2019, “assume particolare rilevanza e priorità negli interessi dell'amministrazione”, come si legge nella recente delibera con cui la giunta comunale non solo ha preso atto, appunto, del rilievo del progetto nell'ambito del disegno di governo, ma ha anche messo nero su bianco la necessità di mettere celermente in moto quei passaggi ineludibili per poter giungere all'approvazione del progetto definitivo stesso. In particolare, viene dato mandato all'architetto Stefano Palandri, responsabile del Servizio lavori pubblici, “di procedere con tutte le attività necessarie per arrivare ad una sollecita acquisizione degli indispensabili autorizzazioni e pareri sul progetto in questione da parte degli enti sovraordinati”, rimandando quindi a un successivo momento, una volta incassate carte e nulla osta, l'ok all'elaborato del Procida Mirabelli Di Lauro. In particolare, il progetto, la cui completezza formale è stata positivamente verificata dal Palandri in qualità di responsabile del procedimento, necessita di una serie di espressoini degli enti sovraordinati in materia ambientale, paesaggistica e tecnico-ingegneristica.



A monte di tutto questo, com'è noto, ci sono gli studi realizzati su incarico del Comune dal professor Guido Benassai del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Napoli; una collaborazione conclusasi nel luglio 2019, quando dall'ateneo partenopeo è pervenuto il richiesto studio specialistico. La pratica pontili per l'attuale amministrazione è “un'opera prioritaria”, come ribadito nella delibera di questi giorni, nonché un tema da anni ampiamente dibattuto, con più sfumature. Un tema così sentito che nel corso della recente campagna elettorale ad esso è stato dedicato uno specifico incontro (si veda QUI) dall'Anmi lericina, con lungo confronto tra le visioni dei candidati Agnellini, Paoletti e Vara.