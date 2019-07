"Più soldi per aiutare i lericini a pagare l'affitto"

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici apre un bando per l'erogazione di un contributo a integrazione del canone di locazione 2019.

.



Di seguito i requisiti necessari per accedere al contributo, che prevede un investimento totale pari a 50.000 euro, che saranno ripartiti tra i richiedenti aventi diritto:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

b) residenza anagrafica nel Comune di Lerici;

c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare a uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell’ambito del territorio provinciale, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;

g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 13.099,00;

h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare nell’anno 2019 dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

E' possibile scaricare i modelli di domanda dal sito istituzionale del Comune di Lerici o ritirarli all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, all'interno di Palazzo Comunale, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12, e allo Sportello di Cittadinanza, con sede in via Gerini, il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12.

Sarà possibile presentare domanda fino alle ore 12:00 del 07 settembre 2019.