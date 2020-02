"Più importante la salute di qualche brontolio"

Golfo dei Poeti - “Tutelare la salute pubblica è più importante di qualche brontolio. Ma a Lerici confermo che la situazione è tranquilla. La famiglia di Codogno (vedi QUI) è tutt'ora chiusa in casa. Gli altri lombardi – ce ne sono tanti, legittimamente, nel nostro territorio comunale -, provenienti da zone non rosse, sono naturalmente liberi di circolare, ma, in base all'ordinanza diramata nei giorni scorsi dal presidente Toti, che arriva fino a domani, devono comunicare che sono entrati in Liguria. Inoltre, è stato trasmesso ai carabinieri l'elenco delle seconde case, chiedendo all'Arma di verificare, relativamente ai proprietari provenienti dalle zone rosse, la loro eventuale presenza in zona”. Così stamani in commissione capigruppo il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. La menzionata ordinanza di Toti, nelle prossime ore, in seguito a quanto emergerà dai summit romani, vedrà un'evoluzione, cioè una nuova ordinanza che andrà a toccare i temi centrali della vita dei liguri: scuole, sport, manifestazioni e quant'altro. E alla vigente ordinanza elettorale Lerici, in settimana, ha deciso di derogare – nell'unico modo possibile, cioè rendendola più stringente -, come ricordato dal primo cittadino, che ha sancito nero su bianco lo stop a corsi e allenamenti per le società sportive del territorio comunale fino all'8 marzo. “Ci è richiesto da Regione e Protezione civile – ha affermato Paoletti – di avere un comportamento il più possibile coordinato. Certo, l'ordinanza 45 in tutta la Liguria l'ha fatta solo il Comune di Lerici. Ha l'obbiettivo di ridurre al minimo scenari potenzialmente idonei a creare situazioni difficilmente controllabili”. Gli impianti sportivi sono tuttavia aperti ed è possibile, ad esempio, fare lezioni individuali: il fine resta scongiurare assembramenti. Per quanto concerne l'eventuale prolungamento della chiusura delle scuole, il sindaco ha detto che attenderà e si rimetterà alla prossima e imminente ordinanza regionale.



Nel dibattito si è toccato anche il tema della Fiera della Madonna di Maralunga (patrono di Lerici che cade il 25 marzo). La funzionaria dott.ssa Cabano ha spiegato che c'è un'interlocuzione in corso con l'ente che si occupa di fiere e che è prematuro esprimersi sulla fattibilità o meno dell'evento, che prevede un luna park “con un numero limitato di attrazioni, ben spalmate”. Il sindaco, interrogato in merito dalla capogruppo 'Golfo dei Poeti' Mariachiara De Luca, ha riferito inoltre che “la Cir e il dirigente scolastico, come riferitomi dall'assessore all'istruzione Toracca, stanno prendendo decisioni in merito alla possibilità di fare dei turni per regolare e snellire l'affluenza nelle mense scolastiche lericine”. Anche qua la logica è la stessa: meno persone, più spazio, meno rischi. La menzionata De Luca e l'ex primo cittadino Emanuele Fresco hanno espresso perplessità sulla chiusura dei teatri e non dei cinema (per ragioni legate al Tulps) disposta dall'ordinanza regionale, a maggior ragione perché a Lerici le due istituzioni culturali coabitano all'Astoria. Fresco ha invitato l'amministrazione a tenere saldo il principio della collaborazione e della coordinazione istituzionali, segnalando altresì, in merito all'ordinanza 45, che oltre all'attenzione agli arrivi dalla Cina nelle strutture ricettive (il provvedimento contempla infatti anche le segnalazioni di ospiti provenienti da zone focolaio), potrebbe essere buona cosa guardare altresì a eventuali presenze dalle altre nazioni estere dove il virus sta picchiando duro.