"Perizie insabbiate? Il commissario prefettizio se ne sarebbe accorto"

Golfo dei Poeti - "Credo che le dichiarazion sulle scuole dell'ex sindaco Marco Caluri vadano prese in considerazione, anche per la serietà che indubbiamente gli si riconosce proprio per la conoscenza che ha del problema". Lo dichiara Bernardo Ratti, già consigliere comunale di opposizione a Lerici, proprio nei due anni e mezzo di Caluri, intervenuto in settimana (QUI) sul tema della sicurezza degli edifici scolastici. "Senza entrare nel merito e senza alimentari ulteriori polemiche - osserva Ratti -, vorrei evidenziare che per quattro mesi il Comune di Lerici, dopo la caduta della giunta Caluri, fu amministrato da un commissario prefettizio, D.ssa La Fauci, viceprefetto peraltro, che , in maniera seria e autorevole, come da ruolo, gestì l'ordinario in maniera 'prefettizia', non politica, controllando tutto e gestendo rispettando precisamente le direttive e le incombenze".



In particolare, si chiede Ratti, "se ci fossero stati insabbiamenti di perizie o altre cose strane (di 'perizie nascoste' ha parlato l'attuale sindaco Leonardo Paoletti, ndr), non se sarebbe accorta? Specialmente per un problema sensibile e serio come la sicurezza nelle scuole. Detto ciò, credo che sarebbe il caso abbassare lo scontro verbale che, anche in questi giorni, sta dividendo il paese".