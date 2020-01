"Pericoloso fare lezione senza due uscite a ogni piano", accade alla Garibaldi

Golfo dei Poeti - Cambiamenti organizzativi per la giornata di oggi 27 gennaio alla scuola primaria Garibaldi di San Terenzo. L'ha comunicato la scuola ai genitori spiegando che, per ragioni di sicurezza, le lezioni si svolgeranno tra messa, palestra e auditorium con un orario provvisorio che sarà illustrato stamattina. Gli insegnanti in servizio nel pomeriggio anticiperanno il loro orario. Queste modifiche, come si legge nella comunicazione ai genitori, sono state adottate in quanto il responsabile della sicurezza del plesso ritiene "pericoloso svolgere le lezioni senza che siano disponibili a ciascun piano due uscite". Un disagio che sarebbe causato da un distacco di calcinacci. Le modifiche, comunica ancora la scuola, sono state adottate "in assenza di indicazioni da parte dell'ente proprietario", cioè il Comune di Lerici.