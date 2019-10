"Per il mare... siamo tutti uguali!", un corso di cucina inclusivo

Golfo dei Poeti - Grand Hotel Portovenere e il Palmaria Restaurant partecipano al Progetto Disabili "per il mare... siamo tutti uguali!". In questo progetto numerose associazioni locali e non svolgono attività ludico motorie volte all'aumento dell'autostima e dell'autonomia.



Il progetto nato da Associazione per il Mare è completamente autofinanziato dall'associazione tramite escursioni associative di promozione del territorio. Nella giornata di oggi il Grand Hotel Portovenere ha voluto coinvolgere queste associazioni ancora una volta ma con un tocco di dolcezza in più.

Oggi infatti si è svolto un breve corso di cucina in cui una decina di ragazzi dell’Associazione Orsa Minore hanno potuto lavorare a stretto contatto con lo Chef Massimiliano Volonterio e il pasticciere Mirko Puddu. I ragazzi entusiasti hanno potuto mettersi alla prova creando con le proprie mani, una merenda speciale, il tortino al cioccolato del Palmaria Restaurant di Portovenere. I ragazzi, una volta partiti da La Spezia a bordo dell’imbarcazione Moby Dick di Associazione per il mare hanno attraccato a Portovenere e sono saliti nell’area meeting dove hanno potuto partecipare a questa attività ludica e ricreativa dedicata al piacere del cibo e dello stare insieme.



L’Associazione Orsa Minore raggruppa genitori di bambini e ragazzi che presentano, in forme diverse, disturbo dello sviluppo, ritardo mentale, psicosi infantile ed autismo e queste iniziative hanno certamente lo scopo di ottimizzare la qualità della vita dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Associazione Per Il Mare svolge attività sociali, didattiche e di promozione del territorio. Realizzano infatti iniziative di sensibilizzazione, conoscenza e salvaguardia dell’ambiente marino collaborando con enti quali il CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Il Parco di Montemarcello Magra Vara, la Cooperativa Mitilicoltori della Spezia, numerosi Enti di Formazione ed Istituti Scolastici Locali. Associazione per il mare, Associazione Orsa Minore, Grand Hotel Portovenere e Palmaria Restaurant insieme per regalare un sorriso e promuovere attività solidali nel golfo di La Spezia.