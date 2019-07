"Parco Shelley non a misura di disabile"

Golfo dei Poeti - "L'altra sera al Parco Shelley di San Terenzo c'era la rappresentazione mito di Persefone nell'ambito di Mythoslogos. Luogo non accessibile né alle carrozzine manuali né a quelle elettriche a causa di barriere architettoniche elevate, cioè degli scalini. Ho potuto raggiungere il luogo della rappresentazione solo perché ero accompagnato dai miei genitori e mio padre mi ha aiutato, con valido e prezioso aiuto, ancora una volta, facendo da ascensore umano. E poco dopo anche prendere un gelato è stato difficile sempre a causa delle barriere architettoniche". A parlare è Nicola Torre, studente 26enne sarzanese diversamente abile, da anni in prima linea per una società più accessibile e inclusiva. Note le sue battaglie per treni a misura di disabile, intraprese quando, studente universitario a Pisa, si è imbattuto in prima persona nelle difficoltà di chi è in carrozzella e deve raggiungere la città della torre pendente.