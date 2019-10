"Palmaria, 16mila firme contro il Masterplan". Stamani camminata ecologica

Golfo dei Poeti - Più di cento persone hanno preso parte stamani alla 'camminata manutentiva' dell’isola Palmaria, ovverosia un momento di conoscenza, condivisione delle specificità e delle bellezze dell’isola. Ma anche di attività fattive, come la rimozione dei rifiuti, raccolti in maniera differenziata con più di 60 sacchi che i volontari hanno portato con loro. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo Palmaria Si, Masterplan No che, si legge in una nota "ha raccolto nella petizione on line più di 16mila firme in difesa della più grande isola della Liguria. Il gruppo saluta con soddisfazione il successo di questa iniziativa, ad ulteriore prova di quanto la tematica della Palmaria stia a cuore ai portoveneresi, agli spezzini ed anche a molte persone al di fuori della nostra provincia. Ci auguriamo che tutto questo serva agli amministratori pubblici, Regione e Comune per primi, a riconsiderare le scelte negative fatte non solo in questo ultimo periodo, ma ad esempio, nella sottoscrizione del protocollo di intesa con la Marina Militare; di conseguenza invitiamo a non procedere con la proposta di Masterplan".