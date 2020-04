"Ombrelloni nelle piazze di Lerici e San Terenzo"

Golfo dei Poeti - Non si arresta il dibattito innescato giovedì scorso dalle ipotesi formulate in commissione consiliare sull'organizzazione delle spiagge libere attrezzate lericine in vista dell'estate, sempre che le autorità consentano di andare al mare: di mezzo ci sono le bizze del Covid-19. In particolare a infiammare il dibattito è l'ipotesi di riservare ai soli residenti del comune di Lerici la fruizione delle spiagge libere, per l'occasione costellate (a debita distanza) da ombrelloni, in modo da consentirne la frequentazione in maniera ordinata e sicura. “Le soluzioni di chiudere le spiagge libere (e non gli stabilimenti o le libere attrezzate) o lasciarle ai soli residenti sarebbbero decisioni dure prima di tutto per Lerici e per il sindaco che ha praticamente abolito la storica Ztl – ha affermato via social il primo cittadino Leonardo Paoletti, tornando sul tema -. Immaginare di far spostare persone dalla provincia per raggiungere spiagge libere poco più grandi di un fazzoletto con accesso probabilmente razionalizzato sarebbe cosa stupida e grave. Gli stabilimenti e le libere attrezzate, diversamente, potranno risolvere con abbonamenti e prenotazioni. Lerici, nell'interesse di tutti (economia compresa), sta tenendo un comportamento esemplare con divieti ferrei che hanno praticamente azzerato i casi di contagio. Rassicuro i miei concittadini che nessun condizionamento esterno indurrà l'amministrazione a fare delle spiagge libere una zona franca provinciale nel perdurare della crisi sanitaria. Sempre con la speranza che in luogo dei divieti si possa trascorrere un'estate normale o quasi”. Il popolo del web si è diviso: chi si dice d'accordo, chi no, chi reputa in generale avventato prodursi in determinate valutazioni quando il virus, per quanto un po' in frenata, non sembra così vicino a fare i bagagli. E tra i vari commentatori s'è fatta sentire anche Maria Grazia Frijia, consigliere di maggiorana nel capoluogo. “Scusa Paoletti ma cosa dici? Le spiagge libere solo per i residenti? È come dire che a Spezia vietiamo solo ai residenti il passeggio. Te lo dico con grande rispetto ma mi sembra una bella cavolata”, ha scritto l'esponente di Fratelli d'Italia.



E proprio per parlare di spiagge il gruppo Idee per Lerici ha deciso di interrompere il silenzio da pandemia. Come? Apparecchiando un'ipotesi curiosa, così spiegata: “Il modo per ridurre al minimo i disagi, sempre che sia possibile, ma sopratutto di lanciare un messaggio anche simbolico sulla volontà di Lerici di non abdicare il suo essere la perla del golfo è quello di ampliare le superfici a disposizione per chi vorrà godere, dopo tante restrizioni, di un po' di sole. Solo la Rotonda Vassallo e Piazza Garibaldi possono ospitare in completa sicurezza e con ampio spazio almeno un centinaio di postazioni per prendere il sole. Sono spazi che si possono regolamentare. E' già stato fatto. Ricordate lo spinning? Beh, stavolta non si faticherebbe. Ci si abbronzerebbe, ci si rinfrescherebbe con apposite postazioni per nebulizzare acqua e si potrebbe usufruire dei servizi dei locali circostanti. Analogamente la spianata Brusacà potrebbe essere allestita e varrebbe lo stesso discorso anche per Santerenzo. Risolverebbe il problema di un accesso regimentato al mare? No, di sicuro. Ma forse lo mitigherebbe”.

Per il gruppo “se si ha a cuore il proprio paese in questo momento sarebbe il caso di ignorare le polemiche extra urbane e lasciare chi le lancia alla propria pochezza e cattiveria e pensare, tutti insieme, istituzioni comunali in testa, a verificare la fattibilità, a prendere accordi con gli operatori e le strutture per far sì che si sappia non tanto se a Lerici si possa venire o meno, ma di come si potrà farlo e di quali intrattenimenti potremo tutti usufruire”. E a corredo dell'idea, ecco un paio di vedute aeree per illustrarla (foto), in linea di massima. Passa idea di strambelliana memoria? Proposta sui generis ma non priva di fascino e tutto sommato di facile realizzazione? Dibattito aperto.



STABILI I PAZIENTI IN RIANIMAZIONE, 5 RICOVERI IN PIU'



I DECESSI IN ASL5 SALGONO A 113



IL VIRUS SI PORTA VIA DAYSI MENDOZA, ACCUDIVA DUE ANZIANI CONTAGIATI



CONTAGI ZERO, QUANDO IN LIGURIA?