'Oltre Evergreen', servizio civile con la cooperativa Cocea

Golfo dei Poeti - La cooperativa sociale Cocea partecipa con il progetto “Oltre Evergreen”: se sei un ragazzo/a tra i 18 e i 28 anni e vuoi partecipare all’iniziativa, puoi inviare la domanda sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it oppure chiamare il nostro numero per informazioni sulla candidatura. Se interessati, contattare il referente: Ilaria Lombardi 3406886099 info@cocea.it

Per ulteriori informazioni presso Lega Cooop Liguria: rosangela.conte@legaliguria.coop



Il progetto



Sostenere persone fragili utenti di Evergreen (azienda agricola sociale della Serra di Lerici) nel portare a termine il loro percorso di inserimento sociale e lavorativo.

Ampliare i laboratori occupazionale all’interno di Evergreen in linea con le esigenze e i bisogni rilevati e riscontrati anche all’interno della cooperativa di comunità del territorio.

Creare percorsi formativi per gli utenti frequentanti Evergreen, utili ad un inserimento lavorativo. Dal programma operativo nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”