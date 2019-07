"Notturna di Sant'Erasmo", cambia la viabilità a Lerici

Golfo dei Poeti - Venerdì 12 luglio in occasione della gara podistica "Notturna di Sant'Erasmo", la viabilità subirà le seguenti modifiche dalle 20.30 alle 23 sarà istituito il divieto di transito veicolare in: Via Biaggini, Via Mantegazza, Via XX Settembre, Via Vassale, Via Militare, Loc. tre Strade, Via Pozzuolo, Via Falconara, Via Pianelloni, Via Bagnara, Via Garibaldi e Via Matteotti di San Terenzo. Senso unico alternato nel tratto stradale della SP 331, denominato Via degli Scoglietti, tra la rotatoria di Bagnara e l'intersezione con Via Bagnara. Divieto di sosta, dalle ore 18 alle ore 24, in Via Biaggini nel MotoPark fronte Hotel Shelle