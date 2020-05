"Noi i primi a partire, spiagge libere con turni di cinque ore"

Golfo dei Poeti - Una Piazza Brusacà affollata e mascherata ha seguito oggi pomeriggio l'incontro convocato dall'amministrazione comunale per illustrare il funzionamento delle spiagge libere, che da domani potranno cominciare a popolarsi. Il sindaco Leonardo Paoletti ha definito il sistema lericino (cioè QUESTO) “equilibrato, in grado di rispondere alle esigenze dei residenti, di chi ha la seconda casa, del resto della provincia, delle strutture ricettive (i cui clienti avranno 65 postazioni dedicate, ndr) e in generale del tessuto economico. Un sistema forte in grado di portarci a fine estate con tranquillità e senza sgomberi. Gli scettici sul virus? Scettici o meno, ci sono delle norme sovraordinate a cui adeguarsi e che vanno rispettate”. Il primo cittadino, soddisfatto, ha affermato che “siamo i primi, domani, a ripartire con le spiagge libere, altri comuni sono fermi. E il nostro modello è preso a riferimento in tutta la provincia, un riconoscimento che Lerici merita in quanto comune balneare più importante di tutta la provincia. Mettere solo dei cartelli e affidarsi al buonsenso della gente? No, non qui almeno. Puoi farlo agli spiaggioni, non in una spiaggia a ridosso dei paesi. Dobbiamo assolutamente evitare assembramenti, scongiurare che si venga qui da tutto il comprensorio senza avere la certezza del posto nella spiaggia libera, quindi, inevitabilmente, finendo per accalcarsi. Il nostro nuovo prefetto arriva da Lodi, una delle primissime zone focolaio, credo sia decisamente sensibile al tema. E ricordiamoci che siamo in Fase 2, qualcuno forse pensa che siamo in Fase 12. Agli idioti che si chiedono Lerici cosa sta facendo?! dico che Lerici sta applicando le leggi dello Stato”.



Il primo cittadino ha lamentato “una situazione lasciata interamente sulle spalle dei sindaci. Avete visto un leader politico venuto a dire che i sindaci stanno lavorando bene? No, la faccia non ce la mette nessuno”. E, ancora, “nessuno fa attenzione al fatto che le spiagge potrebbero essere il nuovo focolaio d'Italia. Abbiamo studiato un'organizzazione per vivere questa estate, superiamo questo 'ostacolo' per poi riportare i nostri figli a scuola a settembre, perché l'obbiettivo è quello, non andare al mare, ma è pur giusto che la gente possa farlo, anche perché ci sono settori che ci lavorano”. Paoletti è poi sceso nel dettaglio del sistema di prenotazione, spiegando che, per le libere aperte sia a residenti sia a extra lericini, “ci saranno due turni di cinque ore l'uno, mattina e pomeriggio. Così, ad esempio, la spiaggia di San Terenzo – che per via del distanziamento quest'anno può tenere 600 persone e non 1.500 – grazie ai due turni potrà tenerne 1.200”.

Possibile usufruire di una parte soltanto del turno: in tal modo qualcun altro avrà modo di godersi una fetta di mattinata o di pomeriggio. E sei i numeri di telefono per prenotare sono attivi (indicati a fine articolo), per la App bisognerà aspettare. “Per problemi tecnici che dipendono dal gestore – ha detto il sindaco – risulta al momento impossibile far prenotare se non il giorno per lo stesso, questo per ragioni legate al tracciamento dell'utenza in ottica anti contagio. Spero che questo scoglio si possa superare”. In ogni caso, ha affermato, “fra dieci giorni il sistema gestionale sarà a pienamente rodato”. In campo undici steward, che lavoreranno per novantatrè giorni “sempre che non venga meno l'emergenza, in tal caso verrà meno anche l'affidamento”.



Come prenotare



Risiedo fuori dal comune di Lerici, dove posso andare al mare?

Tutti gli stabilimenti balneari del litorale lericino, negli orari di apertura stabiliti dai gestori, previa prenotazione contattando direttamente le strutture sui rispettivi siti web: Baia Blu, Colombo, Lido, Ciccillo a mare, Eco del Mare, Senatore, Nido.

Tutte le spiagge libere attrezzate, negli orari di apertura stabiliti dai gestori, previa prenotazione contattando direttamente la struttura: Cala Bianca (Loc. Baia Blu) 3476207432; Sun (Loc. San Terenzo) 3398587469; Marigola Beach (Loc. Venere Azzurra) 3401022061; Aloha Beach (Loc. Venere Azzurra) 3921037713; Venere 1 (Loc. Venere Azzurra) 3394664928; Fiascherino Beach (Loc. Fiascherino) 3274030090.

Nelle seguenti spiagge libere gratuite, previa prenotazione: Baia Blu 3476207432; San Terenzo 3296497780; Scogliera Marigola (Loc. Venere Azzurra) 3296497780; spiaggia Venere Azzurra 3517601523.



Risiedo, vivo o sono proprietario di una seconda casa nel comune di Lerici, dove posso andare al mare?

Nelle seguenti spiagge libere gratuite, previa prenotazione: Baia Blu 3476207432; San Terenzo 3296497780; Scogliera Marigola (Loc. Venere Azzurra) 3296497780; spiaggia Venere Azzurra 3517601523.

Sono riservate ai residenti le seguenti zone, a numero chiuso, per cui non è necessaria la prenotazione: scogliera San Terenzo Castello; scogliera San Terenzo piazza Pertini; Lerici Erbetta; scogliera Lerici Shelley; molo di Lerici; Fiascherino, scogliera di Trigliano e Tellaro paese riservati ai residenti di Tellaro e La Serra.

Gli ospiti delle strutture ricettive del Comune di Lerici saranno indirizzati dalle strutture stesse.



