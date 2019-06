“No alla cementificazione della Palmaria ma serve riqualificazione edifici esistenti”

Golfo dei Poeti - Entra nel dibattito sull'Isola Palmaria e il masterplan dell'architetto Andreas Kipar anche il direttore di Confartigianato la Spezia Giuseppe Menchelli. “Sono un frequentatore abituale della Palmaria – ci tiene a precisare subito Menchelli – e ho avuto modo di attraversare spesso l'isola e conoscerne sentieri ed angoli inesplorati. In questi giorni purtroppo abbiamo ascoltato molti 'critici di professione' parlare dell'Isola Palmaria senza alcuna cognizione sull'argomento”. La Confartigianato spezzina spezza una lancia a favore del lavoro del Sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani. “Chiunque abbia attraversato l'isola o frequentato le spiagge – prosegue Menchelli - avrà sicuramente notato case abbandonate, tetti pericolanti, rovi e sterpaglie, nessun servizio igienico, ferri e cancelli arrugginiti e pericolosi. È questa la natura e la bellezza che vogliamo preservare? Come Confartigianato riteniamo positivo voler riqualificare i beni già presenti sull'isola, senza aumentarne i volumi, destinandoli a finalità turistiche e ricettive.

Il centro storico spezzino è cambiato da quando i turisti vengono alla Spezia e molti giovani disoccupati hanno trovato un reddito magari dalla riqualificazione di un appartamento di famiglia”. La Confartigianato spezzina invita a fare attenzione alle 'minoranze organizzate' che fanno spesso più rumore della maggioranza. “Nelle tante fiere del turismo a cui abbiamo partecipato negli ultimi anni molti tour operator ci hanno prenotato escursioni sull'isola, lamentando però la mancanza di servizi igienici e infrastrutture minime. Per questo Confartigianato nel 2016 aveva visto di buon occhio la firma del protocollo d’intesa che ha avviato il percorso. Molti sono i frequentatori dell'isola che si sono espressi a favore del progetto di riqualificazione: cittadini, piccoli imprenditori, gente normale che ama il nostro territorio e che vuole tutelare l'ambiente. Discutiamo, prendiamo in esame il masterplan dell'Arch. Andreas Kipar, suggeriamo modifiche migliorative, ma non buttiamo il lavoro di anni e tanti incontri fatti con le Associazioni. L'isola Palmaria è un sito Unesco e dobbiamo conservarla, ma ciò non significa lasciare andare tutto in malora, bisogna trovare un equilibrio tra uomo e natura”. Per questo motivo la Confartigianato spezzina ha invitato il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani lunedì 24 giugno alle ore 18,00 nella sede in via Fontevivo 19 per per illustrare il masterplan dell'architetto Andreas Kipar agli imprenditori del territorio. Chi volesse partecipare alla riunione può registrarsi mandando una e-mail: segreteria@confartigianato.laspezia.it