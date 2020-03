"Niente sport sul lungomare per chi sta nelle frazioni"

Golfo dei Poeti - Sindaci al lavoro per dare chiarimenti alla cittadinanza in merito alle misure anti contagio, più precisamente per quelle limitazioni più specifiche rispetto a quelle stabilite dai provvedimenti degli enti sovraordinati, vedi Regione e, naturalmente, lo Stato centrale, intervenuto stamani con un'ordinanza del Ministero della Salute (QUESTA) invero già ampiamente circolata ieri sera – pure sulle bacheche virtuali degli amministratori locali. Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, in particolare, è intervenuto per precisare il cosa signifca a Lerici fare attività motoria in prossimità dell'abitazione (cosa consentita dall'ordinanza ministeriale). “A Lerici ciò è consentito solo tra le prime ore del mattino fino alle ore 8, oppure è consentito dopo le ore 8 solo a chi è in possesso di prescrizione medica – afferma il sindaco -. Quanto al nuovo limite della prossimità alla abitazione si chiarisce che : chi abita a Lerici capoluogo o a San Terenzo si trova in prossimità se è sul lungomare Lerici-San Terenzo. Per l'esperienza di questi giorni questo tratto e l'orario mattutino permettono di fare ciò che il Governo consente, sgranando lungo il percorso le persone, così da garantire ampiamente la distanza interpersonale di un metro. È sempre vietato andare in spiaggia. Chi abita tra Muggiano, Pozzuolo, Solaro, Pugliola, Guercio, Barcola, non potrà scendere a fare attività motoria sul lungomare ma potrà esercitarsi (rispettando la distanza interpersonale imposta) nel raggio di 2 chilometri da casa. Stesso ragionamento vale per chi abita alla Serra e a Tellaro, oppure nelle località di case sparse collinari”. Paoletti rimarca infine che “a Lerici è vietato uscire di casa e quindi frequentare qualsiasi luogo se non per i casi previsti dal dpcm (spesa, lavoro, salute)”.