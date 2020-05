"Nessun battello a Porto Venere fino a luglio e grandi eventi a rischio"

Golfo dei Poeti - "Un'estate che rischia di essere un “bagno di sangue” per Porto Venere. Il mancato gettito dei parcheggi e l'attuale situazione dovuta al Covid-19 mettono a repentaglio gli eventi tanto amati da turisti e spezzini: Madonna Bianca, piscina naturale e 'Minaccia bel tempo'. In questo momento non ci sono le condizioni per i grandi eventi, non sono ipotizzabili se dal governo non avremo indicazioni”. Lo ha detto il sindaco do Porto Venere Matteo Cozzani nel corso dell'incontro con i commercianti nel corso in una lunga diretta sul social network Facebook che si è tenuta oggi pomeriggio.

Porto Venere si affaccia ad un periodo difficilissimo a partire dal fatto che, come hanno comunicato dal consorzio dei battelli, non ci saranno spostamenti via mare almeno fino a luglio e con la questione “spiagge libere” ancora tutta da chiarire: “Non è per volontà degli operatori – ha precisato il primo cittadino – ma in questo momento non c'è margine di garanzia per permettere spostamenti in sicurezza e soprattutto mancano i numeri. Come mi hanno specificato i battellieri: non c'è nemmeno il minimo sindacale per ragionarci su. Per quanto riguarda poi le spiagge libere se il governo non darà direttive precise non potremo intervenire sull'Arenella. Il nostro Comune ha un'estensione costiera molto ampia e se i territori come il nostro non riceveranno linee guida concrete e quindi verranno lasciati a gestire in totale autonomia la situazione non potremmo controllarlo tutto”.

La situazione locale si intreccia, dunque, con quella nazionale per un aspetto centrale: la garanzia dei servizi. Il Comune si sta attivando per dare garanzie nonostante le difficoltà.

Per quanto riguarda il tema rifiuti Cozzani ha spiegato: “A breve dovranno essere rimodulati le tariffe e abbiamo fatto richiesta ad Arera di posticiparlo perché il ricacolo viene fatto in base agli ultimi due anni. E un ipotetico alleggerimento dunque potrebbe esserci nel 2022 ma è chiaro che ora serve un'agevolazione. In caso contrario ci attiveremo per creare un fondo di sostegno e cercheremo di spingere il più avanti possibile i pagamenti”.

Sul tema parcheggi i commercianti hanno avanzato alcune proposte: a partire da un ribasso delle tariffe e di rimodulare i giornalieri. “In questo caso non abbiamo margine - ha detto il sindaco – e l'equilibrio è precario. Mi baso su alcuni dati: nei mesi di febbraio, marzo e aprile gli incassi del 2019 erano di 250mila euro. Quest'anno per l'emergenza sanitaria sono scesi a 40mila euro e questo dunque si traduce in meno servizio abbiamo perso il 1.070 per cento. Abbassare le tariffe inoltre sarebbe ancora più rischioso per la società che li gestisce: se anche solo applicassero un minimo margine leveremmo 200mila euro di incasso ad un'azienda che incassa un milione di euro”.

Una proposta concreta comunque è stata avanzata: se si spende in un'attività del Comune di Porto Venere, una cifra minima, si avrà un giorno gratuito di parcheggio. Un'idea ritenuta fattibile da tutti gli interlocutori e sulla quale il sindaco di prenderà una decina di giorni per ragionarci su e attuarla. Altra ipotesi che potrebbe diventare realtà il “taglio” del girobus perché, a detta anche del sindaco, sarebbe troppo oneroso. Confermato invece l'esonero dalla zona a traffico limitato per i commercianti che comunque dovranno farne richiesta.



Quest'estate Porto Venere dovrà investire molto sul turismo di prossimità. “Non possiamo stravolgere nulla – ha spiegato Cozzani – finché non avremo le idee più chiare. E' un dato di fatto che i tour operatori delle crociere mancheranno per quasi tutto il resto dell'anno. Ed è chiaro che se mancheranno gli incassi non potremmo garantire la copertura dei grandi eventi e altri servizi”.

“Siamo frastornati dai vuoti normativi” hanno sottolineato in chiusura i commercianti che si sono dati appuntamento con il sindaco nelle prossime settimane”.