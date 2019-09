"Migranti sono persone, non numeri o alieni. E scappano a causa nostra"

Golfo dei Poeti - Trecento persone ieri sera hanno affollato il padiglione conferenze di 'Lerici legge il mare' per uno degli eventi più attesi della rassegna: l'incontro con il medico Pietro Bartolo, responsabile dal 1992 sino a pochi mesi fa delle visite ai migranti appena arrivati a Lampedusa, oggi europarlamentare. Bartolo – che a Lampedusa è nato nel 1956 da una famiglia di pescatori – ha conversato con la penna di Avvenire Lucia Bellaspiga e con il comandante Vittorio Alessandro, suo personale amico, portoempedoclino, già alla guida delle relazione esterne delle Capitaneria e presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre dal 2012 al 2017. “Lampedusa è un'isola straordinaria, un'isola zattera, il posto dove finisce e comincia l'Europa. Assieme a Capitaneria, forze dell'ordine, vigili del fuoco e personale sanitario mi sono occupato per trent'anni dei disperati che arrivavano sulle sue coste attraverso viaggi interminabili e pericolosi, subendo violenze, sevizie, torture”, ha esordito Bartolo un attimo dopo aver ricevuto il 'Premio solidarietà in mare' dalla Società marittima di mutuo soccorso lericina, storico sodalizio che organizza la manifestazione. Tra i volti in platea il sindaco Paoletti, la vice Saisi, il comandante del porto della Spezia Seno. “I migranti – ha proseguito il medico lampedusano – sono costretti a fuggire perché hanno avuto la disgrazia di nascere in Africa, la parte sbagliata del mondo, che è tale in quanto è stata depredata, colonizzata e umiliata da noi occidentali. Questi disperati son persone, non numeri, alieni, mostri. E non portano malattie, come si dice per spaventare la gente. L'Occidente li ha costretti a scappare e ora non li vuole, magari per non farli partire fa gli accordi con la Libia, dove i migranti vengono reclusi in campi di concentramento, un vero inferno... e c'è chi parla di centri di eccellenza”.



Lodata l'operazione Mare nostrum (“Una cosa di straordinaria civiltà, fatta da una grande Italia”) scattata dopo il naufragio – 368 morti - dell'ottobre 2013 (“L'anno scorso, diversamente da prima, per l'anniversario della strage le autorità politiche non sono venute sull'isola”) e smontata la strategia 'porti chiusi' (“Non sono mai stati davvero chiusi”), Bartolo ha definito “una farsa” la disfida intrapresa dal governo gialloverde contro i salvataggi in mare “che ha visto addirittura i nostri militari paragonati a scafisti”. E a “lui - così, senza mai nominarlo, Bartolo si è rivolto a Salvini ieri sera – che parlava di bambini 'preconfezionati' (a proposito di bambini in arrivo dall'Africa, opposti mesi fa da un palco di Cantù a quelli che l'ex ministro vorrebbe veder nascere in Italia, ndr) dico che le uniche confezioni in cui ho visto i bambini sono i sacchi per cadaveri”. Per il dottor Bartolo, che ha conquistato l'attenta platea con glaciali racconti di morte e dolore, ma anche con aneddoti pieni di tenerezza e riconoscenza, “l'immigrazione non è un problema, è un fenomeno. È invece un problema l'emigrazione dei giovani italiani che non trovano lavoro, un problema che chi era al governo fino a ieri non è riuscito ad affrontare, preferendo creare un nemico esterno”.



“Sono grato alla mia professione – ha esordito Alessandro – perché mi ha dato il privilegio senza pari di svolgere un compito istituzionale che consiste nel salvare le persone. Le leggi del mare, nate da una lunga sedimentazione di esperienze, hanno al centro la solidarietà. E dicono che il soccorso comincia con una richiesta di aiuto e si compie portando a terra chi è in mare. Senza tappe intermedie. Invece tutto ciò si è rotto, ed è grave. Addirittura lo Stato è arrivato a sequestrare una sua motovedetta, ad autosequestrarsi. Ma so che ufficiali e personale delle Capitanerie hanno continuato a lavorare ben sapendo quali sono le regole del mare”. Per Alessandro, sul fronte migranti, “non si deve per forza tornare esattamente alla situazione precedente. Si deve lavorare a nuove soluzioni. Soluzioni non italiane, e non soltanto europee: soluzioni mondiali, deve essere coinvolta l'Onu. Serve un impegno collettivo. Ma nel frattempo non possiamo trascurare nessuna vita umana. Se maturassimo un qualunque grado di cinismo nei confronti delle storie raccontante dal dottor Bartolo un giorno potremmo davvero risentirne, scoprirci vittime. Noi, i nostri figli, i nostri nipoti”.