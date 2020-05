'Marittima in rete' per raccontare storia e tradizioni lericine

Golfo dei Poeti - Nuova iniziativa della Società Marittima di Mutuo Soccorso di Lerici: 'Marittima in rete'. Una serie di Appuntamenti online sulla cultura, le tradizioni marinare, la storia, la gastronomia di Lerici e della Liguria e, ancora, su mutualità, attualità e supporto ai giovani .



"Con il Consiglio della Società , sempre tramite i canali virtuali in uso in questo periodo, abbiamo pensato di aprire una pagina You Tube (Società Marittima Lerici) dove inserire Video che saranno trasmessi periodicamente su una serie di argomenti legati a storia, marineria, attualità. Saranno brevi filmati legati al mare, alla tradizioni liguri, alla gastronomia, alla storia.. ma anche, come da sempre, sulla Solidarietà e supporto alle giovani generazioni per il lavoro, allo sviluppo del territorio. Nelle intenzioni saranno presentati anche libri, in relazione a Lerici Legge il Mare", spiegano dal sodalizio.



Il primo appuntamento, che farà da apripista, si terrà Domenica 10 Maggio alle 21, visibile dalla pagina Facebook della Società Marittima o, appunto, dal Canale You Tube.



Si parlerà del pesto al mortaio con Alberto Imparato, socio della Marittima che spiegherà tutti i vari passaggio per fare la Salsa ligure per antonomasia, il pesto, "Oro di Liguria" . La Marittima in più occasioni ha organizzato incontri sui piatti tipici, e, con Imparato, che partecipa da anni al Campionato Mondiale del Pesto, con buoni piazzamenti, numerosi laboratori di pesto per bambini e adulti.



Questo il canale per vedere la puntata https://www.youtube.com/watch?v=Nc03Lj7SmCs