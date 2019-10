"Mai detto che i giovani lericini sono figli di gente poco per bene"

Golfo dei Poeti - "Non ho ovviamente mai affermato che i giovani lericini siano figli di gente poco per bene, non sono pazza e l'attività sociale che ho sempre svolto lo testimonia. Ho rimarcato la necessità, quando suonano certi campanelli d'allarme, di attivare non solo misure restrittive ma anche e soprattutto sociali, qualunque sia la provenienza dei protagonisti". Lo afferma a titolo personale, a integrazione di un articolo sull'incontro tra cittadinanza e Carabinieri promosso dal Comitato di frazione di Lerici, Alessandra Alessandri, consigliere del Comitato.

"Sono, e credo non solo io, certamente rimasta basita, visto che non mi sono mai permessa di sindacare, all'interno del Comitato, le opinioni altrui, anche quando differivano enormemente dalle mie", conclude.