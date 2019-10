"Lerici polo di formazione internazionale"

Golfo dei Poeti - “Fare formazione al di là delle assemblee intellettuali. Non è più il momento di fare assemblee intellettuali”. Questo uno dei lineamenti, pragmaticamente descritti dal professor Marco Gesi, del Master in 'Management degli Ecosistemi Territoriali e Marittimi', nato dalla partnership instauratasi tra Università di Pisa e Comune di Lerici. Il prorettore dell'ateneo toscano è intervenuto sabato scorso a Villa Marigola nel corso del convegno 'Sviluppo sostenibile del territorio. Gestione strategica ed ecosistemi', che ha avuto il suo momento centrale proprio nella presentazione del frutto dell'intesa tra Unipi e Palazzo civico. “L'amministrazione lericina ci ha convinto con la sua concretezza, con la sua voglia di creare un sistema di sviluppo sostenibile, legato a temi quali difesa del suolo, tutela delle risorse naturali e paesaggistica, salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, la formazione continua, la volontà di creare una cittadinanza scientifica, di fare cultura all'interno della popolazione”, ha proseguito Gesi, affiancato al tavolo dei relatori dal presidente della Regione Giovanni Toti, dal sindaco Leonardo Paoletti, dalla professoressa Nadia Olivero, dal professor Daniele Dalli, moderatore della mattinata marigolina.



E proprio Dalli, a margine dell'evento, è sceso nei dettagli del Master. “Partirà nel 2020, non sappiamo ancora se prima o dopo l'estate – ha spiegato a CdS -, e avrà per oggetto lo sviluppo del territorio e la preparazione di profili professionali che si occupino di valorizzarne le risorse, le 'materie prime' fisiche e culturali, aiutando imprese e istituzioni a creare nuove iniziative e a migliorare quelle esistenti in ambito economico. Nella manifattura come nei servizi, con le loro varie filiere, dalla cantieristica al turismo, dall'enogastronomia allo sport. Filiere che storicamente insistono su questo territorio traendo da esso le loro risorse distintive”. La sede del master sarà, come detto, Lerici, anche se non è ancora certa la location, ma proprio Villa Marigola è tra le papabili. “Il master – ha spiegato ancora il professor Dalli – ha in questa zona il suo bacino di riferimento privilegiato, ma intende richiamare studenti anche da fuori perché vuole essere un polo di eccellenza nazionale e possibilmente internazionale, non una scuola locale”.



“L'apertura del Comune di Lerici alla collaborazione con l'università è assolutamente attuale, perché la tendenza ad agire come monoattori è uno dei principali ostacoli alla crescita sostenibile. Quella dell'ente è una scelta consapevole e razionale, volta a trovare soluzioni”, ha evidenziato la professoressa Olivero. Lodi anche dal governatore Toti, che, toccando il tema forte di giornata, ha sottolineato come “la sfida della sostenibilità non vada affrontata in modo ideologico. Se pensiamo che l'ambiente vada lasciato a sé stesso non facciamo il nostro dovere”. Entusiasta il primo cittadino Paoletti: “Un master unico e innovativo nel panorama internazionale capace di affiancare alla formazione un aspetto di ricerca e intervento indispensabile per la realizzazione ottimale della formazione stessa”.