"La vittoria degli aborigeni sul monte Uluru, un buon auspicio per la Palmaria"

Golfo dei Poeti - Da Porto Venere ad Auckland. Per qualche mese almeno il domicilio di Paolo Negro cambia indirizzo, continente e fuso orario, invertendo completamente giorno e notte. Tra l'Italia e la Nuova Zelanda, infatti, corrono ben 12 ore di differenza, trattandosi di due Paesi antipodali. Una scelta, quella di espatriare, spiegata con un amaro post su Facebook, sulla quale abbiamo però cercato di capire qualcosa di più, approfittando dell'episodio che ha visto protagonista una decina di giorni fa il fondatore della Pro loco Palmaria, uno dei più agguerriti oppositori del progetto di valorizzazione dell'isola proposto dalla Regione e dal Comune di Porto Venere: una fotografia che lo vede insieme a due capi Maori in abiti tradizionali mentre il terzetto regge un cartello con la scritta "Yes Palmaria, no masterplan".



Ha spiegato ai capi Maori le ragioni di quel cartello?

"Certo. All'inizio hanno rifiutato la foto come fanno sempre, ma dopo aver letto di privatizzazioni, disboscamenti, resorts, cremagliere e altri interventi speculativi, hanno subito accettato di sostenere la causa".



Cosa hanno risposto? Come hanno motivato il loro supporto alla causa No Masterplan?

"La loro vicinanza è soprattutto verso gli abitanti della Palmaria, che sono le prime vittime del Masterplan e subiscono un ricatto politico continuo dagli amministratori pubblici. Abbiamo anche parlato della vittoria degli aborigeni australiani per il monte Uluru di pochi giorni fa, che è di buon auspicio e ci impone a continuare la lotta per la nostra amata isola".



Nel suo caso non si può applicare il detto “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”, visto che anche dall'altra parte del mondo continua la sua battaglia contro la soluzione individuata dalla cabina di regia...

"Dovere di nativo. Una volta, quando la direzione di un film faceva pena, l'unico modo per contestare da parte degli spettatori era il passaparola in loco. Oggi invece, anche a distanza, è possibile scrivere sui social network, come ad esempio sta facendo lo storico Stefano Danese, che ogni giorno individua, carte alla mano, errori e superficialità del Masterplan, ma non ha ancora ottenuto risposte dai registi".



Lei è molto legato al suo territorio, come è maturata la scelta di andare agli antipodi?

"Il mio è un espatrio forzato, perché la situazione sociale e lavorativa stava diventando insostenibile. Continuo anche da qui a lottare per la giustizia e a denunciare le iniquità della mia terra, ma non intendo morire in esilio come Gregorio VII".



E' partito con un obiettivo, degli appigli, o con il classico foglio bianco tutto da riempire?

"Non avevo alcun contatto, ma ormai con internet è possibile trovare soluzioni ottimali e pianificare nel migliore dei modi. L'unico problema è stato il jet lag, perché 23 ore di volo e 10 di scalo a Shanghai hanno pesato molto".



Cosa vuol dire a chi è rimasto?

"L'amore per il proprio paese non si dimostra solo la prima domenica di agosto e portando i vassoi alle sagre, ma costruendo tutti insieme un futuro migliore e svergognando chi usa il proprio ruolo come trampolino per careghe meglio retribuite. Ciò che mi spaventa non è tanto l'asservimento di molti residenti, ma il pessimo esempio di codardia che possono trasmettere ai loro figli".



Pensa di rientrare in Italia? Nel caso punterà nuovamente la prua sul Golfo o punterà ad altre destinazioni?

"Rientrerò tra pochi mesi perché dovrò sottopormi ad un intervento chirurgico. Vorrei tornare a casa mia, ma la situazione sociale è sconcertante e tanto dipenderà anche dall'esito delle elezioni regionali. Spero che vinca una larga coalizione civica che non prenda soldi da lobbisti, petrolieri e amici della 'ndrangheta".



Per quanto con un approccio civico è stato vicino a essere il candidato sindaco del centrosinistra nel 2018. La passione per la politica resta viva anche in Nuova Zelanda? Crede di potersi mettere in gioco?

"Quell'esperienza fu esclusivamente dettata dalla necessità. A settembre del 2017 iniziai a incontrare decine di residenti senza l'anello al naso per costituire un'alternativa al malgoverno degli amici. Il percorso si presentò subito ripido e fangoso, ma la responsabilità per il futuro del territorio fu la nostra forza motrice. I miei genitori dissero che avrebbero sostenuto la mia candidatura a sindaco, perché tanto erano sicuri che questo non sarebbe accaduto. Quando invece tradirono la parola data, preferii fare un passo indietro. Anche per questo da allora non ho più rapporti con loro".



Seppure in poche settimane, cosa l'ha colpita del Paese dei Maori? Ci sono similitudini con l'Italia? In che cosa differisce completamente?

"Le differenze più evidenti sono nell'organizzazione pubblica e nell'integrazione tra diverse culture. Riguardo alle similitudini, sono rimasto colpito dal fatto che Auckland, come Spezia, ha un golfo con un arcipelago, ma anche in questo caso la gestione di tale fortuna paesaggistica è completamente diversa".



Cosa le manca del Golfo dei Poeti?

"Mi mancano la mia compagna, le scalinate di Tramonti con il cane, la magia della Grotta Arpaia e molto altro. La testa è concentrata su questa avventura, ma il cuore è rimasto lì".