'La Vas applicata al masterplan della Palmaria', incontro online con Grondacci

Golfo dei Poeti - Giovedì 21 maggio alle ore 17,30 sul canale Youtube del movimento 'Palmaria sì, masterplan no' si terrà un incontro con il giurista ambientale Marco Grondacci a tema "La VAS applicata al masterplan della Palmaria". Grondacci illustrerà il funzionamento della Valutazione Ambientale Strategica in Liguria, con particolare riferimento alla sua applicazione al Masterplan della Palmaria.



"Questo procedimento - spiegano i No masterplan - è stato fortemente voluto dalle associazioni ambientaliste, che si erano opposte all'iniziale pronunciamento dell'assessore regionale Scajola che si era detto certo della sua inapplicabilità. Inizia così, con questo evento, la preparazione del nostro movimento al procedimento di VAS, nel corso del quale si cercherà di dimostrare l'insostenibilità del masterplan. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare".



Ecco il link diretto:

https://youtu.be/xDnk0mpeEG8