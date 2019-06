Golfo dei Poeti - Sabato 15 giugno dalle 15.00 alle 18.00 manifestazione 'La Palmaria non si tocca' davanti all'isola ora al centro del dibattito per via del masterplan destinato a riqualificarla. "L'isola deve rimanere di tutti, non diventare di pochi. E' il nostro polmone verde", affermano i promotori della manifestazione, tra i quali c'è Loredana Parodi de 'Il cuore degli animali', già in prima linea sul fronte Palmaria in occasione della querelle sul destino delle caprette.