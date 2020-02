“La Lega Navale tra mare, sport e tradizioni”, sabato a Lerici

Golfo dei Poeti - Si terrà sabato 22 febbraio, a Villa Marigola, l’evento annuale della Lega Navale di Lerici. Dopo l’assemblea dedicata ai soci, alle 18.00 si terrà una conferenza aperta a tutti dal titolo: “La Lega Navale tra mare, sport e tradizioni”.

Molti gli argomenti trattati. Si parlerà di tutela dell’ambiente, di vela, subacquea e patenti nautiche, di giovani e di sport. Non mancheranno interventi dedicati alla cultura del mare e alla valorizzazione delle bellezze del nostro golfo. La serata sarà anche l’occasione per presentare al pubblico i membri degli equipaggi del gruppo canottaggio della borgata Venere Azzurra e per annunciare i prossimi attesissimi eventi a cui la Lega Navale stà lavorando per il 2020.

“La Lega Navale è impegnata da sempre nel preservare l’ambiente marino e nel diffondere la conoscenza e l’amore per il mare in particolare tra le giovani generazioni” sottolinea Maurizio Moglia presidente della Lega Navale di Lerici, “con grandi fatiche ed utilizzando esclusivamente le nostre risorse cerchiamo di raggiungere questo importante scopo. La Lega Navale è aperta a tutti. La partecipazione agli eventi che realizziamo è un piccolo ponte a sostegno delle nostre tematiche”.

Il convegno si concluderà con un dibattito dedicato ad alcuni temi cari alla Lega Navale quali associazionismo, ambiente, mare, giovani e sport. Protagonisti saranno il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti e il sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, a condurre la discussione sarà il giornalista del Corriere della Sera Roberto Bagnoli.

L’evento è libero e aperto a tutti.

A seguire il programma dell’evento:



SABATO 22 FEBBRAIO

“LA LEGA NAVALE TRA MARE SPORT E TRADIZIONE”

SALUTI:

Saluti del Presidente della Lega Navale di Lerici, Maurizio Moglia.

Saluti del Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti.

Saluti del Comandante dell’Ufficio Marittimo locale di Lerici 1° M.llo Np Cristian Apollonio.



INTERVENTI:

1. “APPENA SOTTO IL LIVELLO DEL MARE” Luca Storti responsabile subacquea Lega Navale di Lerici.



2. “IN DIFESA DEL GOLFO” Lodovico Leonetti Camerini responsabile campagne Italiane e membro del consiglio direttivo di Sea Shepherd.



3. “VITA DA BORGATA” Massimo Gasparotti direttore generale gruppo canottaggio della Borgata marinara Venere Azzurra.



4. “ NUOVE LOGISTICHE SU ANTICHE TRADIZIONI” Loris Figoli sindaco di Riccò del Golfo, Alberto Loi presidente associazione Ricciclò, Laura Toracca assessore alle politiche educative e alla pubblica istruzione del Comune di Lerici.



5. “GIOVANI, MARE E TUTELA DELL’AMBIENTE” Gilberto Gerra consigliere della Lega Navale sez. di Lerici e responsabile prevenzione droga e salute dell’Ufficio Antidroga e Crimine delle Nazioni Unite (UNODC).



6. “I CORSI DELLA LEGA NAVALE DI LERICI” Antonio Coi e Giampietro Sara responsabili corsi vela e patenti nautiche.



7. “VELE LATINE” Walter Codeluppi segretario UNIVET.

8. “LA RINASCITA DI UN’ISOLA” Elisabetta Cesari coordinatrice culturale.

9. “UN CONTRIBUTO PER LA LEGA” Antonio Cataldi tesoriere Lega Navale di Lerici.



DIBATTITO

10. Dibattito con il Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e il Sindaco di Riccò del Golfo Loris Figoli. Modera il giornalista del Corriere delle Sera Roberto Bagnoli.

Conclusioni Maurizio Moglia