"Intitolazione galleria rimarchi il valore della pace"

Golfo dei Poeti - "La galleria che unisce via Cavour e via Gerini a Lerici nasce come rifugio antiaereo nella seconda guerra mondiale. Fu un periodo terribile, perché è la guerra stessa ad esserlo, si sommò poi alla guerra civile che visse il nostro Paese, un’atrocità che vide uno contro l’altro cittadini che spesso si conoscevano e non vi è nulla di più tremendo. Quelle vicende sono ancora vivide nella memoria delle nostre famiglie, come lo è il ricordo della dittatura che in quella guerra ci trascinò e di chi vi ricoprì importanti incarichi. E’ quindi opportuno che l’intitolazione unisca la comunità e sia occasione per rimarcare il valore della Pace e della risoluzione non violenta dei conflitti, come ribadisce la nostra Costituzione". Così via social l'associazione lericina Radici e Futuro, che prosegue: "Ci appare inconsueto pensare di spostare l’intitolazione a Tarabotto, figura ampiamente riconosciuta, a cui peraltro è attualmente intitolata la piazzetta di fronte alla sua casa e vicino al mare che lo ha visto protagonista. Ci sembra anche un inutile sgarbo istituzionale verso chi promosse quella intitolazione". Francesco Tarabotto è il comandate che si guadagnò il Nastro Azzurro con una traversata atlantica da record a bordo del Rex.