"Insegniamo ai bambini come socializzare in era Covid-19"

Golfo dei Poeti - “Fare in modo che i bambini imparino a relazionarsi con gli altri in maniera differente rispetto a prima. Capire, senza viverlo come un trauma, che non si può correre incontro all'amichetto e abbracciarlo”. Così l'assessore alla Politiche educative del Comune di Lerici, Laura Toracca, ha illustrato ieri in commissione il progetto di socializzazione che Palazzo civico intende attivare dal 5 o dall'8 giugno, a seconda di quando ci sarà il consiglio comunale. “Sarà un'opportunità di gioco e di riavvio della socializzazione, socializzazione naturalmente in tempo di Covid-19 – ha continuato -. Si tratterà di attività su prenotazione svolte da associazioni che hanno presentato progetti ad hoc. I bambini saranno accompagnati da un adulto, sarà un'occasione di apprendimento per entrambi”. Il progetto sarà bipartito: il Parco Shelley sarà dedicato ai bambini dai 2 ai 6 anni, dalle 10 alle 12, mentre al Parco di Falconara spetterà accogliere, dalle 16.30 alle 18.30, quelli dai 7 agli 11. Servizio attivo dal lunedì al venerdì. “Immaginiamo di poter accogliere quindici bambini alla volta per ciascuno dei due gruppi. L'idea è arrivare a fine giugno e, se il progetto sarà stato apprezzato, riproporlo a luglio”. Dall'ex sindaco Fresco, consigliere di opposizione, la richiesta di garantire una giusta turnazione dei bambini, qualora necessario, in modo da rispondere a tutte le domande.



In commissione si è parlato anche di centri estivi. “Il Pesciolino blu – ha continuato Toracca - sarà svolto alla scuola d'infanzia di San Terenzo, la Balena blu all'Albero blu (ex Cecco rivolta, ndr), alla scuola Garibaldi, sempre a San Terenzo. Il servizio sarà fornito dando precedenza ai bambini residenti con entrambi i genitori che lavorano”. Mantenendo i due educatori a centro, si immagina di gestire gruppi da dieci bambini per la fascia infanzia e da quattordici per quelli più grandicelli. “Esaminando le domande degli ultimi tre anni – ha concluso l'assessore -, con questi numeri dovremmo riuscire a soddisfare tutte le richieste dei bambini residenti con entrambi i genitori che lavorano”. Dalla consigliera dell'opposizione De Luca l'invito a considerare il fatto che quest'anno le domande potrebbero aumentare vista la probabile contrazione dell'offerta di altri centri di aggregazione estivi del territorio lericino.