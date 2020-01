"Ingiusto che residenti paghino problema che Fincantieri non ha affrontato per tempo"

Golfo dei Poeti - “Esprimiamo solidarietà ai residenti di Pozzuolo e come loro diciamo no all'ipotesi di un senso unico in Via Pianelloni, a salire dal Muggiano”. Così dal Comitato di frazione di San Terenzo, a poche ore dalla partecipata assemblea tenutasi al centro sociale pozzuolese e dedicata alla grana innescata dall'incremento di lavoratori a Fincantieri Muggiano, e alla conseguente necessità di parcheggi. “Istituire quel senso unico – proseguono dal Comitato, guidato da Claudio Ceretti – sarebbe poco sensato e fortemente penalizzate per i residenti di Pozzuolo e anche per i santerenzini. Immaginiamo che situazione verrebbe a crearsi in località Bagnara, la cui rotatoria è già di per sé molto congestionata. Al consueto traffico si aggiungerebbe quello degli operai che scendono”. Dal Comitato rilevano “il silenzio assordante del Comune della Spezia, nonostante il cantiere ricada in gran parte nel territorio comunale del capoluogo” e sposano la proposta che ieri si è levata dalla platea: “Concordiamo con chi sostiene che la soluzione da adottare non sia mettere il senso unico e tracciare 130 parcheggi, bensì mantenere il doppio senso e tracciare le linee bianche ai lati, togliendo quindi anche quei pochi parcheggi che possono esserci. Sarebbe un segnale forte, un azzeramento. A quel punto Fincantieri dovrebbe giocoforza affrontare il problema. Non è giusto far pagare ai cittadini una situazione che doveva essere affrontata per tempo dall'azienda. Né possiamo andare a modificare la viabilità per ogni commessa che arriva”. Infine dal Comitato arriva la “piena disponibilità a concordare tutte le iniziative del caso assieme ai pozzuolesi”.