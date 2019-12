"Industria Turismo, l'Industria della Bellezza", al tavolo anche il National Geographic

Golfo dei Poeti - Il Gruppo Valdettaro porta sul territorio National Geographic con un convegno dal titolo "Industria Turismo, l'Industria della Bellezza" fissato per venerdì 13 dicembre alle 16 presso la Mediateca Regionale Ligure "Sergio Fregoso". Sarà presente il direttore della rivista National Geographic Marco Cattaneo. "Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare un nome così autorevole sul nostro territorio."



"Vogliamo fare impresa cercando la massima qualità, a partire proprio dai nostri interlocutori. Portare nel nostro golfo il direttore della rivista National Geographic, Marco Cattaneo, certifica l'enorme potenziale del nostro territorio - così Luca Erba, direttore ufficio Marketing e Comunicazione del "Valdettaro Group", gruppo di aziende che vedono come Amministratore Delegato Ugo Vanelo -. Stiamo lavorando ad un ulteriore salto di qualità, disponiamo di bellezze naturali che ci invidiano in tutto il mondo, e non mi riferisco soltanto alle Cinque Terre. La collaborazione di Scuola di Mare Santa Teresa con Kel12, uno dei più grandi e importanti tour operator mondiali, e National Geographic rappresentano per noi un punto di partenza. Promuovere le nostre bellezze con i canali giusti è prioritario nella società della comunicazione. Il turismo è un'industria che ha professionalità, tempi di produzione e un mercato che è sempre più soggetto alle vulnerabilità climatiche e politiche. E' sufficiente pensare a quello che la "primavera araba" e il terrorismo di matrice islamica hanno rappresentato per il nostro paese e la nostra regione; le congiunture internazionali possono stravolgere arrivi e presenze sui territori, per questo riteniamo fondamentale programmare questo tipo di attività d'impresa. Il turismo dalla "carta unta" non può più essere il nostro campo da gioco. Per queste ragioni non siamo gelosi delle partnership di livello che abbiamo costruito. Al contrario! Ci siamo fatti promotori di un convegno con aziende e enti istituzionali perchè crediamo che si generi ricchezza e occupazione se c'è un comune sentire sul cammino che ci aspetta. La questione ambientale rimane una priorità per un territorio come il nostro, per questa ragione saranno presenti al nostro incontro realtà associative ed enti che fanno della tutela ambientale un punto fondamentale della loro attività.



Interverranno al convegno Ugo Vanelo, Amministratore Delegato Valdettaro Group, Ginevra Masciullo esponente della associazione ambientalista Blue Life, Marta Michelis per l'azienda Dotevè Experience, Gianluca Rubino, amministratore Delegato Kel12, Davide Negro Direttore Scuola di Mare Santa Teresa, Donatella Bianchi Presidente Parco Nazionale delle Cinque Terre, Francesca Cozzani Presidente Confindustria La Spezia, Patrizio Scarpellini Direttore Parco Nazionale delle Cinque Terre, Marco Cattaneo Direttore National Geographic, Giovanni Battista Loffredo EoT Plus. Coordina il dibattito il Direttore di Città della Spezia Fabio Lugarini.