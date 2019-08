"Inchiesta pubblica sul masterplan, prima vittoria dei cittadini"

Golfo dei Poeti - "L'audizione in Regione Liguria presso la Commissione consiliare Ambiente in merito al Masterplan dell'Isola Palmaria rappresenta un successo della battaglia avviata dal movimento Palmaria SI Masterplan NO insieme al Laboratorio Palmaria e alle associazioni che lo compongono (tra cui Italia Nostra, Legambiente, LIPU e WWF).

Le ragioni del dissenso a questo progetto di trasformazione dell'isola Palmaria sono state fatte proprie dai consiglieri dell'opposizione, e tradotte in una risoluzione votata a maggioranza: il Masterplan deve per essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e questo deve comprendere una percorso partecipato nella forma dell'Inchiesta Pubblica.

Plaudiamo quindi al buon risultato ottenuto: la politica deve rappresentare e sostenere i cittadini nelle scelte e nelle battaglie che, alle volte, queste comportano.

La partecipazione appassionata di chi ama la Palmaria lo dimostra. Non solo con le firme raccolte, ma anche con il sapere stare insieme di tutti coloro che condividono questa battaglia. Uniti si vince!"