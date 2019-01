'Il porto dei piccoli' brand dell'estate di Lerici

L'annuncio del sindaco Leonardo Paoletti: "Una realtà straordinaria".

Golfo dei Poeti - L'incontro con Gloria Camuraro, fondatrice della onlus Il porto dei piccoli, non ha lasciato indifferente il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Tant'è che oggi, in occasione della conferenza stampa (QUI) dedicata al reportage su Nave Vespucci che sarà protagonista mercoledì al castello, il primo cittadino ha dato un importante annuncio relativo al rapporto tra Palazzo civico e associazione. “Il porto dei piccoli sarà il brand legato a tutti gli eventi estivi del Comune di Lerici – ha spiegato il sindaco -. Parliamo di una realtà molto importante e affermate, le cui numerose iniziative hanno come fil rouge il mare e il rapporto dei bambini con esso. Come svago, quasi come terapia. Per loro e per le loro famiglie. Intendiamo essere vicini a questa esperienza, che tocca il cuore”. Paoletti è entrato in contatto con la Camurano, fondatrice de 'Il porto dei piccoli', grazie all'ammiraglio Roberto Camerini, che ha pubblicamente ringraziato. E, visto che si parlava di Vespucci, il primo cittadino ha auspicato l'organizzazione di un'iniziativa della onlus proprio a bordo del veliero della Marina militare.



La storia de Il porto dei piccoli inizia nel 2005 con l'obbiettivo di creare spazi di evasione per bambini e famiglie che vivono la difficile esperienza della malattia e dell'ospedale. Le attività si dividono in alcune macro aree: 'II mare dentro', che fornisce sostegno e supporto direttamente nelle corsie ospedaliere; 'Il mare a casa tua', un progetto domiciliare che fornisce supporto alle famiglie dei pazienti; 'Il mare fuori', con il quale vengono messe a disposizione dei piccoli pazienti esperienze all'aperto; 'Il mare a scuola', che si concretizza in attività di sensibilizzazione e attività congiunte con il mondo dell'istruzione. L'associazione è presente in strutture ospedaliere di tutta Italia e, dal 2012, anche nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Sant'Andrea della Spezia, dove svolge la sua attività in corsia tre volte a settimana. Nella nostra provincia la onlus fornisce sostegno domiciliare settimanale a undici famiglie.