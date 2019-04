"Il Tritone" di Fezzano riapre le porte

Golfo dei Poeti - E' uno dei locali storici del Golfo dei Poeti ed è pronto, finalmente, a riaprire le porte ai clienti, dopo un profondo e meticoloso make-up. “Il Tritone” di Fezzano ritorna rinnovato in tutti i suoi aspetti ed oggi 24 aprile dalle 17 ci sarà la tanto attesa inaugurazione. Da domani l’apertura al pubblico con tante piccole e grandi novità: a partire dalla conduzione del ristorante che sarà tutta nuova e "spezzina doc". Al rinnovato ristorante potrete trovare la giovane imprenditrice Francesca Rosi e lo Chef Massimiliano Cervi, con uno staff giovane e dinamico che offrirà agli ospiti una cucina fusion internazionale con forti radici nelle materie prime tipiche del nostro territorio, con piatti di mare, terra e non ultimi per importanza vegani e vegetariani.







Con la speranza di aver fatto cosa gradita ed in un vostro benevole riscontro , cogliamo l'occasione per invitare anche chi di voi volesse a partecipare all'inaugurazione di domani



Cordiali Saluti



Francesca e Massimiliano