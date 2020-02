"Il Terrizzo rimarrà alla Marina, non firmate quel protocollo"

Golfo dei Poeti - Si compierà giovedì 20 febbraio a Porto Venere l’atto finale del protocollo d’intesa tra istituzioni ed enti relativamente al passaggio di numerosi beni allocati nell’isola Palmaria, dalla Marina Militare al Comune di Portovenere. Una storia che parte da lontano e che ha diviso e divide tutt'ora fra chi difende a spada tratta il Masterplan elaborato dallo studio Kipar e il fronte del no, capitanato dai sempre presenti membri del Comitato Palmaria sì, Masterplan no, già protagonisti di diverse proteste eclatanti, in occasione dei diversi eventi sparsi per la provincia e capaci di richiamare pubblico. "È un’intesa che abbiamo già criticato più volte, nei contenuti sin qui conosciuti, e dobbiamo continuare a farlo perché rappresenta il primo e vero mattone su cui si innesterà il Masterplan dell’isola Palmaria, in discussione in questo ultimo periodo e che, dopo la firma di Giovedì 20, potrà dispiegare purtroppo tutte le sue potenzialità negative che già si intravedono".



Roberto Cuneo, Presidente Italia Nostra Liguria, Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria, Paolo Canepa

LIPU La Spezia, Marco Piombo, Delegato ligure WWF, Daniele Granara, Vas Liguria: c'è la loro firma nel documento delle associazioni ambientaliste che dicono no alla firma: "Nel merito di quello che prevede il protocollo, non si può non notare la sproporzione tra quello che sembra, in un primo momento, essere ceduto al Comune e la realtà. La legge nazionale (D.lgs 85/2010, sul federalismo fiscale) parla in casi come questi di “cessione a titolo non oneroso” e qui c’è un primo enorme problema. La cessione, a quanto conosciuto, sembrerebbe essere invece di un qualche onere per il Comune di Portovenere, in quanto comporterà un impegno per il Comune di realizzare interventi a favore della Marina Militare da un minino di 240.000 Euro a un massimo di 2,6 Milioni di Euro potenziali. In secondo luogo si esenta da questo accordo una delle località più interessanti dell’isola che rimarrebbe ancora ad appannaggio della Marina Militare: il Terrizzo".



E ancora: "Se si aggiunge che questa firma provocherà immediatamente il dispiegarsi delle previsioni del Masterplan della Palmaria, con i suoi tratti di privatizzazione e di pericoli per il territorio e l’ambiente (cremagliere, nuovi pontili, abbattimento di zone boscate per fa posto a una improbabile agricoltura) ce n’è abbastanza per fare appello alle istituzioni coinvolte a non firmare il protocollo di intesa e di ritirarlo, per realizzare un nuovo testo confacente ai dettami di legge e che apra ad un vero confronto su cosa si vuol fare dell’isola. Ci giungono voci di perplessità che sarebbero intervenute in alcune delle istituzioni che andranno a firmare l’atto, ma che prevalga la rassegnazione che arrivati a questo punto la firma non possa essere rinviata o non apposta. Ecco, non è vero. Non è mai tardi per un ripensamento su un atto che rischia di produrre più danni di quello che si pensa. Quindi la nostra richiesta è questa: non firmate e ci si impegni a realizzare una nuova ipotesi di intesa, molto più partecipata e aperta dell’attuale che sia realmente a favore del territorio".