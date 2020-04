"Il Parco non dimentica l'importanza del 25 aprile"

Golfo dei Poeti - "Anche in questo difficile periodo di emergenza sanitaria mondiale, il Parco non dimentica una

giornata importante della storia italiana". Così in una nota l'ente di Montemarcello Magra Vara, che prosegue: "Ogni anno l'Ente portava avanti una tradizione con la quale si dava il via agli eventi primaverili di Maggio nei Parchi: passeggiata in compagnia dell’ANPI di Lerici lungo quei sentieri che durante gli anni della Resistenza furono complici dei partigiani nella lotta per la conquista della libertà. Tappa fondamentale del percorso, Villa Volpara, “Il Fodo”, che durante la Guerra di Liberazione fu sede di una tipografia clandestina. Al “Fodo” furono infatti stampati migliaia di volantini e giornali diffusi in tutta la provincia a sostegno degli scioperi del gennaio-marzo 1944 e della formazione delle bande partigiane ai monti. Questo luogo per noi importante per la democrazia e la natura , sarà oggetto , in primis con il comune di Lerici, di un grande progetto di ristrutturazione e riqualificazione. In questo periodo, in cui siamo chiamati ad un'altra resistenza, a combattere un altro nemico, vogliamo ricordare la piacevole escursione realizzata l'anno scorso che, come ogni anno, ha avuto notevole successo ed ha permesso di godere di questo luogo della memoria della Resistenza all’interno del Parco di Montemarcello Magra Vara fra lecci secolari a poca distanza dalla sorgente di Redarca, una straordinaria ricchezza di biodiversità".