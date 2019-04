'Fondazioni e comunità', convegno e tavola rotonda a Villa Marigola

Golfo dei Poeti - Venerdì 5 aprile al Centro Congressi Villa Marigola (Lerici) si terrà l’evento “Fondazioni e Comunità: visioni e prospettive” organizzato da Fondazione Carispezia con il patrocinio di Acri, l’Associazione che rappresenta il sistema delle Fondazioni di origine bancaria.

Si tratta di un incontro particolarmente significativo per la Fondazione, durante il quale saranno illustrati i principali risultati fin qui raggiunti dall’Ente e verrà presentata la Ricerca “10 anni con il territorio” realizzata dalla Fondazione “Giordano dell’Amore” Social Venture incentrata sull’attività filantropica della Fondazione nel decennio 2006-2017. Un periodo in cui la Fondazione ha avuto un ruolo centrale a sostegno del territorio e al fianco della comunità, mettendo a disposizione risorse economiche per progetti di utilità pubblica e agendo da collettore di energie e competenze di soggetti terzi, pubblici e privati.

Il programma prevede gli interventi del presidente di Fondazione Carispezia, Matteo Melley, e del presidente dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, a cui farà seguito la presentazione della Ricerca da parte di Gian Paolo Barbetta della Fondazione “Giordano dell’Amore” Social Venture, che ha coordinato i lavori di analisi.

Seguirà una tavola rotonda sul tema del rapporto tra le Fondazioni e le rispettive comunità, moderata da Giorgio Righetti, direttore generale dell’Acri, a cui prenderanno parte Massimo Tononi, presidente di Cassa depositi e prestiti, Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD e Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore. Nel corso dell’incontro saranno discusse, con un’attenzione specifica al panorama nazionale, caratteristiche principali e obiettivi di missione che contraddistinguono le Fondazioni, approfondendo in particolare la loro centralità per lo sviluppo locale, il rapporto con il Terzo Settore, le prospettive e le sfide per il futuro.