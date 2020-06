"Fiascherino, spiaggia libera tutta occupata. Residenti? Eravamo in due"

Golfo dei Poeti - Sul litorale lericino prosegue la vita delle spiagge libere prosegue secondo il sistema 'contingentato' anti contagio pensato dall'amministrazione, basato su prenotazioni, numeri massimi e porzioni di arenili riservati a residenti di determinate frazioni, del territorio comunale o dei clienti degli alberghi. Un sistema che ha ricevuto sia plauso, sia critiche (grande rumore hanno fatto quelle del leader leghista Salvini): quest'ultime non solo per il principio seguito nell'organizzare l'afflusso alle spiagge libere, ma anche per l'effettiva capacità di far rispettare i paletti adottati. Oggi in merito si è espressa in maniera contrariata Stefania Novelli, presidente del Comitato di frazione di Tellaro, i cui residenti (e titolari di seconda casa), assieme a quelli della Serra, per questa estate, si sono visti 'riservare' da Palazzo civico gli arenili liberi di Fiascherino e Tellaro. "Stamattina sono andata al mare, precisamente alla spiaggia di Fiascherino lato Tellaro - la testimonianza della Novelli -, e che sorpresa scoprire che tutti i pali dove i residenti o domiciliati potrebbero stendere il proprio asciugamano, nel rispetto delle distanze, erano occupati. Solo in due eravamo residenti, con tre bambini, e pochi di più erano gli ospiti di case e alberghi. Ma non era meglio fare come gli altri anni e dire banalmente 'chi prima arriva meglio alloggia?".